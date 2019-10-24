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博客來海外布局大躍進 推菲律賓7-ELEVEN門店取貨服務

2019-10-24 19:28經濟日報 記者何秀玲／即時報導

看好東南亞電商蓬勃發展，博客來今（24）日宣布，推出菲律賓7-ELEVEN門市取貨服務，213萬件圖書、百貨商品直送菲律賓，成為繼港澳、新加坡、馬來西亞之後第五個海外自主取貨服務地區，也是菲律賓7-ELEVEN首次合作台灣的電商平台，預計新服務上線後將可帶動海外業績成長兩成以上。

瞄準全球華人市場，博客來取貨店點數逾3,000點，年增近三倍，涵蓋九成東南亞地區，鎖定東南亞電子商務千億商機，博客來宣布正式啟動菲律賓7-ELEVEN門市取服務，提供1,731間菲律賓7-ELEVEN門市取貨，約占整體店數2,726間六成以上，遍及馬尼拉都會區。

博客來提供繁體、簡體、外文、雜誌超過185萬種圖書，以及包含台灣品牌的設計文具、美食乾貨、沖泡飲品、美妝保養、3C周邊、生活雜貨等總數量超過28萬件的百貨商品。

博客來海外營收逐年穩定成長，透過宅配、門店取貨、智能櫃取貨等配送模式搶灘國際市場，近年積極布局自主取貨的經營範圍，自2014年起香港到今年新增的菲律賓7-ELEVEN門市取貨服務，馬來西亞、香港、澳門、新加坡4地的擴充，使得海外取貨店點數迅速累積至3,269個，總數量較去年大幅增加近3倍，以綿密的佈點打破跨境界線，滿足取貨便利性。

響應政府新南向政策，首次參與經濟部商業司推動的「2019台馬聯合網購節」，提供222萬種商品，帶動馬來西亞地區10天內業績提升25%，訂單量成長22%成效卓越，購買類型仍以中文書占大宗，電子書漲幅最大，成長1.5倍，百貨類商品熱銷依序為台灣歌手的影音作品，像是五月天、吳青峰、蔡依林等，其次是原創性高的質感文具，還有在地特色濃厚的台灣美食、餐廚、婦幼商品。

博客來24日宣布，推出菲律賓7-ELEVEN門店取貨服務，此為菲律賓7-ELEV...
博客來24日宣布，推出菲律賓7-ELEVEN門店取貨服務，此為菲律賓7-ELEVEN。圖／博客來提供
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博客來24日宣布，推出菲律賓7-ELEVEN門店取貨服務。圖／博客來提供
博客來24日宣布，推出菲律賓7-ELEVEN門店取貨服務。圖／博客來提供
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菲律賓馬來西亞東南亞
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