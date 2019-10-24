Uber Eats與多家業者 響應美食外送平台自律公約

美食外送已融入大眾飲食和日常生活，但這項新經濟模式興起後，近期則發生了餐飲外送員的傷亡事件。 本報資料照片 分享 facebook

美食外送已融入大眾飲食和日常生活，但這項新經濟模式興起後，近期則發生了餐飲外送員的傷亡事件。台灣協作暨共享經濟協會(SEAT)與多家美食外送平台業者共同參與訂定「美食外送平台業者自律公約」。根據平台本身、使用者、美食外送服務提供者、社會大眾、政府單位所重視的議題，以「外送夥伴安全保障」、「消費者權益」及「維護食品安全」這三大面共同制定出相關自主管理公約。

公約內容主要是確保外送員安全和權益、食品安全、交通安全、兼顧消費者權益為前提，發揮自律和他律精神，而首波響應的美食外送平台業者包含 Uber Eats、Deliveroo、GoGoVan、Lalamove 。

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「美食外送平台業者自律公約」內容重點如下：

二、食品安全把關：平台皆已遵循相關法規，完成登錄作業。在合作餐廳品質的檢視，會敦促合作餐廳履行食品衛生安全規範與包裝完整。外送夥伴運送作業的執行上，也會敦促使用外送保溫袋，同時提醒冷熱食分離、維持溫度控制、清潔等原則，力求食物保持新鮮度。

Uber Eats 表示，將持續自主加強落實公約三大面向，在提供好的服務體驗同時也皆積極提升安全措施。包括幾項措施：

二、APP設計安全功能，增加行的安全：Uber Eats 不斷優化APP體驗，更著重在透過科技提升外送夥伴的安全，因此增加安全工具組 (Safety Toolkit)，包含110緊急救援、速限提醒、分享行程功能等，提升外送夥伴安全上更多的協助。

三、外送夥伴的相關保險：Uber Eats 和汽車貨運業者都會鼓勵外送合作夥伴自行視個別情況申請相關保險，以保障其安全和權益。除強制險外，在台北、新北、基隆、桃園、高雄、屏東、台南、雲林、嘉義地區，合作貨運業者皆有為外送夥伴加保雇主補償險，也將於近期推動至其他營運城市。近期 Uber Eats 和汽車貨運業合作夥伴已經在加速研擬增加適當的商業保險，讓所有合作外送夥伴在使用平台接案時受到保險保障。

四、客服提供外送夥伴即時的協助：外送夥伴透過APP可以與24小時客服即時回報任何狀況，也可以至Uber Eats服務中心由現場專人協助解決疑問。