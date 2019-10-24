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台灣20大國際品牌 克麗緹娜四度獲獎

2019-10-24 18:22經濟日報 記者陳書璿／台北即時報導

麗豐-KY(4137)旗下全球最大美容連鎖加盟通路「克麗緹娜」今(24)日受邀參加經濟部工業局主辦的「2019 年台灣 20 大國際品牌」，克麗緹娜不僅打敗上千家台灣企業創立的國際品牌，還四度獲得此獎，今年更以新台幣 30 億元的品牌價值，榮獲「台灣二十大國際品牌」獎，摘下台灣美容產業唯一獲獎的國際品牌，彰顯克麗緹娜多年落實品牌精神，綻放品牌宣言「勇敢愛，不等待」內涵。

麗豐-KY 表示，集團以「克麗緹娜」台灣品牌走出 30 年品牌歷程，秉持著克麗緹娜的使命前進，創造值得信賴與分享的美麗事業，並成為健康、幸福、美麗的守護者。以「經營品牌」為核心價值出發，戮力塑造「克麗緹娜」於全球市場良好品牌知名度，品牌核心戰略為「同心多樣化」，其所謂同心指克麗緹娜的核心-美麗產業，進而圍繞著健康、幸福、美麗等觀念去塑造產業鏈，不僅成功於全球打下超過 4,800 個加盟店，為創造集團下一階段里程碑，已加快轉型步伐朝多市場、多樣化的經營模式，有效發揮多品牌建立差異化通路的區隔，持續深耕台灣市場、開發中國大陸空白市場、前進東南亞各國佈局的穩健拓展步調外，今年也斥資新台幣千萬在台北大直時尚商圈打造全新高規格的旗艦店「克麗緹娜法國花嬉美妍中心」，可望以全方位發展服務模式，提高競爭門檻及強化品牌力。

麗豐-KY 進一步表示，截至 2019 年前三季累計合併營收達新台幣 37.21 億元，已攀上歷年營收新高記錄！除了主營美容連鎖通路「克麗緹娜」持續貢獻整體營運持續放大，旗下包括「雅樸麗德」醫美診所、「新美力」電商平台、「RnD 美甲美睫」等各品牌通路仍持續照著集團計畫穩健發展，麗豐-KY目前持續運用主題性宣傳行銷活動、全通路展店布局計劃，可望在進入秋冬換季保養需求及新店出貨效益逐步展開，創造整體營收在嚴峻的產業景氣環境下仍有機會保持雙位數年增率的穩定成長，並推進全年營運成果繳出逐季增溫的成長表現。

麗豐
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