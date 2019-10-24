Uber Eats與多家業者 合訂美食外送平台自律公約

2019-10-24 18:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／台北即時報導



美食外送已融入大眾飲食和日常生活，而新經濟模式的興起，也創造了新型態彈性的工作機會。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

美食外送已融入大眾飲食和日常生活，而新經濟模式的興起，也創造了新型態彈性的工作機會。Uber Eats進入台灣三年期間持續優化使用經驗、服務品質、營運措施，也體認深耕台灣市場與展現企業社會責任並行之重要性，今（24）日宣布與社團法人台灣協作暨共享經濟協會（SEAT）多家美食外送平台業者，共同參與訂定「美食外送平台業者自律公約」。

Uber Eats表示，根據平台本身、使用者、美食外送服務提供者、社會大眾、政府單位所重視的議題，以「外送夥伴安全保障」、「消費者權益」及「維護食品安全」這三大面共同制定出相關自主管理公約。會持續與產業各界意見領袖，包含相關領域專家、學者、主管機關積極建立對話、遵守政府法令規範，以樹立良好業者典範。

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美食外送平台業者自律公約內容，以確保外送員安全和權益、食品安全、交通安全、兼顧消費者權益為前提，發揮自律和他律精神，首波響應的美食外送平台業者包含Uber Eats、Deliveroo、GoGoVan、Lalamove 。內容包括「外送夥伴安全保障」、「食品安全把關」等。

保障安全部分，外送員上線提供服務前，將確認備有相關保險保障、證照與資格，且推動平台相關聯繫機制，協助外送夥伴。此外，也積極做到事前預防，配合交通主管機關宣導，共同提升外送夥伴道路交通安全意識。同時進一步與交通主管機關及道路安全執法機關合作，運用平台資料與數據有效減少道路事故風險。在行程安全上，平台也比照政府機關颱風與異常氣候標準，暫停平台服務或調整服務範圍，保障外送夥伴外送員安全。

Uber Eats將持續自主加強落實公約三大面向，在提供好的服務體驗同時也皆積極提升安全措施。在外送夥伴安全和保障上，會針對「提升安全意識」、「外送夥伴的相關保險」、以及「客服提供外送夥伴即時的協助」等面向，進行加強。

Uber Eats表示，將更著重在透過科技提升外送夥伴的安全，增加安全工具組（Safety Toolkit），包含110緊急救援、速限提醒、分享行程功能等，提升外送夥伴安全上更多的協助。並和汽車貨運業者鼓勵外送合作夥伴，自行視個別情況申請相關保險，以保障其安全和權益。

Uber Eats也說，除了強制險，在台北、新北、基隆、桃園、高雄、屏東、台南、雲林、嘉義地區，合作貨運業者皆有為外送夥伴加保雇主補償險，也將於近期推動至其他營運城市。近期 Uber Eats 和汽車貨運業合作夥伴已經在加速研擬增加適當的商業保險，讓所有合作外送夥伴在使用平台接案時受到保險保障。

Uber Eats致力成為城市的好夥伴，Uber Eats表示，身為SEAT成員之一，積極參與討論，也會持續與產業各界意見領袖，包含相關領域專家、學者、主管機關積極建立對話。