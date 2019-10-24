2019年台灣20大國際品牌 克麗緹娜獲獎

2019-10-24 18:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ／桃園即時報導



麗豐-KY（4137）旗下克麗緹娜今日受邀參加經濟部工業局主辦的國際品牌盛會「2019年台灣20大國際品牌」，克麗緹娜不僅打敗上千家台灣企業創立的國際品牌脫穎而出，四度獲得此獎，今年更以30億元的品牌價值，榮獲「台灣20大國際品牌」獎，摘下台灣美容產業唯一獲獎的國際品牌。

麗豐-KY表示，集團以「克麗緹娜」台灣品牌走出30年品牌歷程，以「經營品牌」為核心價值出發，品牌核心戰略為「同心多樣化」，其所謂同心指克麗緹娜的核心美麗產業，進而圍繞著健康、幸福、美麗等觀念去塑造產業鏈，成功於全球打下超過4,800個加盟店。

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為創造集團下一階段里程碑，麗豐-KY已加快轉型步伐朝多市場、多樣化的經營模式，有效發揮多品牌建立差異化通路的區隔，持續深耕台灣市場、開發中國大陸空白市場、前進東南亞各國布局的穩健拓展步調外，今年也斥資千萬在台北大直時尚商圈打造全新高規格的旗艦店「克麗緹娜法國花嬉美妍中心」，可望以全方位、高規格、差異化所建立的服務模式，提高競爭門檻及強化品牌力。

麗豐-KY截至今年前三季累計合併營收達37.21億元，已攀上歷年營收新高記錄。公司表示，除了主營美容連鎖通路「克麗緹娜」持續貢獻整體營運持續放大，旗下包括「雅樸麗德」醫美診所、「新美力」電商平台、「RnD美甲美睫」等各品牌通路仍持續照著集團計畫穩健發展，麗豐-KY目前持續運用主題性宣傳行銷活動、全通路展店布局計劃，可望在進入秋冬換季保養需求及新店出貨效益逐步展開，在嚴峻的產業景氣環境下仍有機會保持營收雙位數年增率與逐季增溫的成長表現。