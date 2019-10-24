KLOOK啟動「三支箭」 攜手台灣商家優化旅客體驗

2019-10-24 18:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北即時報導



全球線上旅遊體驗預訂平台KLOOK宣布「擴大投資台灣」第三部曲 - 啟動KLOOK「三支箭」計畫，聯合台灣在地商家共同優化入境旅客體驗，讓國外旅客感受台灣最棒最多元的旅遊魅力，讓旅行不只變簡單，還要更好玩。

KLOOK「三支箭」計畫希望透過平台上累積的真實評論與行為數據盤點各國旅客偏好，強化商品開發外，更推出加購與包套等實質誘因，鼓勵旅客嘗試各式在地體驗；KLOOK也將運用客服資源主動獲取客戶回饋，彙整資料作為優化商品和服務的依據，與在地商家共同提升旅遊體驗；預計至2019年底，KLOOK將獲得用戶回饋超過萬份，並藉由優惠帶動深度體驗行程成長200%。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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為讓外國旅客體驗更多元的台灣在地玩法、增加旅遊新鮮感，同時也協助台灣商家掌握各國旅客偏好，進而設計出具競爭力的旅遊商品或服務，KLOOK祭出「三支箭」計畫持續優化國內旅遊市場：

1.第一支箭：運用創新科技和數據，包括站上累積超過500萬則真實旅客評論，深入瞭解各國旅客的不同偏好，協助商家優化商品或開發新服務；例如：主打在機場領取鳳梨酥伴手禮的iCarry，兩年前每月銷售額約百盒，隨著KLOOK在各地的推廣及持續優化，目前每月光是在KLOOK的銷售就突破5,000盒，成長達50倍，涵蓋三十個以上不同國家或地區的消費者。 2.第二支箭：推出「加購優惠」與「包套行程」，讓旅客在購買網路、交通票券或門票等旅遊必需品外，也願意多方嘗試不同的體驗行程；例如目前外國旅客只要在KLOOK上購買兩張從台北出發到台中以南的高鐵票，就能用1~20元不等的價格便宜加購炸雞或是珍珠紅茶拿鐵兩份；而之後外國旅客只要在KLOOK購買特定旅遊必需品後，就能以10-20%的優惠折扣加購指定精選的在地體驗行程。 3.第三支箭：KLOOK持續在台擴增客服資源，建立大中華區最大的線上客服中心，這資源也將運用在優化本地旅遊市場中，未來將會由客服主動將線上表單寄送給日韓和東南亞用戶，獲取旅客體驗後的回饋，並分享給合作台灣商家參考。