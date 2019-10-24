KLOOK擴大在台投資 啟動「三支箭」計畫

2019-10-24 18:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／台北即時報導



全球線上旅遊體驗預訂平台KLOOK今（24）日宣布「擴大投資台灣」第三部曲啟動KLOOK「三支箭」計畫，聯合台灣在地商家共同優化入境旅客體驗，讓國外旅客感受台灣最棒最多元的旅遊魅力，預計至2019年底，KLOOK將獲得用戶回饋超過萬份，並藉由優惠帶動深度體驗行程成長200%。KLOOK喊話，要讓旅行不只變簡單，還要更好玩。

KLOOK台灣市場行銷總監林耀民表示，三支箭計畫是公司擴大投資台灣的一個重要環節，將正進行中與即將啟動的優化方案，作更系統更有效率的整理，串連台灣商家的資源，建立台灣旅遊市場的優化循環，讓更多外國旅客能感受台灣美食、美景及人情味的魅力。

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林耀民也說，將旅客與最棒的目的地體驗連結在一起、讓世界更靠近，一直是KLOOK努力的方向，而這有賴於在地商家的支持與合作；KLOOK過去與許多台灣商家建立緊密的夥伴關係，陸續推動「台北雙層觀光巴士」、「北北基好玩卡」等商品熱銷，向外國旅客推廣台灣的好吃好玩。

KLOOK「三支箭」計畫希望透過平台上累積的真實評論與行為數據盤點各國旅客偏好，強化商品開發，更推出加購與包套等實質誘因，鼓勵旅客嘗試各式在地體驗。KLOOK也將運用客服資源主動獲取客戶回饋，彙整資料作為優化商品和服務的依據，與在地商家共同提升旅遊體驗。

自成立以來，KLOOK持續運用創新科技整合高度碎片化的目的地旅遊市場，協助在地商家數位轉型，掌握快速變動的消費者需求與市場趨勢。站上目前已累積超過500萬則真實旅客評論，並透過支援41種貨幣及13種語言，近期新增法文、西班牙、德文、俄文等，持續完善平台使用經驗。去年第四季起，KLOOK成為全球最熱搜的旅遊體驗預訂品牌，目前月訪問量達3,000萬人次。

根據KLOOK內部數據，今年上半年有150萬人次國外用戶透過KLOOK平台預訂在台活動或體驗，來自全球125個國家或地區；若以交通部觀光局調查2019年1到6月來台旅客近600萬人次來看，相當於每4個來台旅客就有1位在KLOOK預訂在台灣的活動或行程。

同時，KLOOK內部數據也顯示，東南亞旅客不論在預訂數或消費金額皆展現驚人的成長力道，特別是來自泰國用戶的預訂年成長率甚至高達600%，而港澳和日韓旅客的預訂數則分別位居二三名。KLOOK內部數據也顯示，台北101、九份十分和烏來等北部熱門景點依舊為多數外國旅客造訪台灣時的首選，但各國旅客偏好也逐漸產生明顯差異。

KLOOK舉例，比如日本旅客，特別在意行程是否有包含日文導覽；韓國旅客特別熱愛購買鳳梨酥等伴手禮，占伴手禮整體銷售額的一半以上；東南亞旅客則受流行文化和社群影響深，偏好一日遊的包車行程，喜歡花費整天的時間驅車前往各個偶像劇拍攝地與網美景點踩點拍照。