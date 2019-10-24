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創業家做公益 用行動關懷唐寶寶

2019-10-24 17:17經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

創業家兄弟（8477）自創立以來積極投入公益，不斷擴大服務範圍，每年在公益深度與廣度都有持續地拓展，旗下電商平台生活市集今年首度成立「公益專區」，透過全年持續地販售常態性公益商品，帶動今年至今整體公益銷售金額已較去年同期成長超過20%。

隨著電商年度最大檔期雙11即將到來，創業家選在忙碌的10月下旬前進唐氏症基金會做志工活動，期盼擴大公益聲量，在購物旺季能吸引到更多消費者關注公益機構與商品，進而拉抬整體公益商品銷售能量，達到拋磚引玉、挹注更多良善力量協助社會正向循環。

雙11前夕，創業家投入志工活動送暖，10月下旬由董事長郭書齊、總經理廖家欣，郭家齊、吳佩雯等四位集團共同創辦人帶領公司一級主管，共計20人至唐氏症基金會「新莊手作館」進行一日志工學習體驗，以實際行動協助唐氏症基金會庇護性員工唐寶寶完成日常工作並捐贈生活市集自有品牌的衛生紙、廚房紙巾與水濕巾等，提供新莊手作館與唐寶寶工作時使用的各項實用物資。

創業家表示，他們得知新莊手作館的唐寶寶喜愛唱跳、善於舞蹈表演，特地在活動開始前，安排由唐寶寶教導志工們熱舞唱跳，透過歡樂互動，為一整個上午的志工活動揭開序幕。創業家志工團隊協助進行「禮盒加工」與「餅乾裝袋」等工作，一個上午共計完成240個禮盒製作與600包餅乾裝袋，約是手作館員工全員到齊的一日工作進度。

創業家董事長郭書齊表示，唐氏症基金會一直是創業家兄弟重要的公益伙伴之一，生活市集公益商品不收取上架費、成交不抽成，售出所得全數支持公益機構，今年成立常態性商品公益專區，全年持續性地協助公益機構銷售商品，唐氏症基金會今年在生活市集上架的商品數較去年成長兩倍，希望透過企業的角色發揮拋磚引玉的精神，讓社會更多力量共同加入。

創業家兄弟投入志工活動，至唐氏症基金會「新莊手作館」進行一日志工學習體驗，透過實...
創業家兄弟投入志工活動，至唐氏症基金會「新莊手作館」進行一日志工學習體驗，透過實際的志工學習體驗，深入了解唐寶寶的生活與工作型態，進而達到陪伴與實際工作協助之目的。圖／創業家提供
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創業家兄弟志工唐氏症
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