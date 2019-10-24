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永豐餘打造全台最大沼氣發電啟用 可供1萬戶家庭用電

2019-10-24 17:08經濟日報 記者曾仁凱／即時報導

為落實「循環經濟」，永豐餘集團歷經5年努力，在新屋廠打造全台最大的沼氣發電系統今天正式宣布啟用。目前永豐餘新屋廠有兩套沼氣發電系統已開始運轉，共計容量2,400KW（千瓦），另外因為新屋廠的沼氣量比原先預期還要大，永豐餘已著手興建第三套發電系統、容量1,560KW，預計明年第3季完工，屆時年發電量將達3,200萬度，可供台灣近1萬戶家庭的一年用電。

今天啟用儀式上，包括久未公開露面的永豐餘集團大家長何壽川，以及永豐餘投控董事長何奕達、桃園市長鄭文燦等重要貴賓親自出席。何壽川細數，已經有95年歷史的永豐餘集團，早在創立最初，就用農業廢棄的蔗渣為原料，製作成蔗板建材外銷到日本，是「循環經濟」的具體實踐者。

何奕達說，造紙過程會有很多副產品、過去大家認為是廢棄物的沼氣，我們把它變成資源化，這也是永豐餘一直持續努力的方向。

沼氣發電的原理，是將製程的排放水有機物轉換成沼氣（甲烷），甲烷經過內燃機轉變熱能，推動發電機，產生電能。由於造紙廠運作的排放水中具有大量的有機物質，經由厭氧菌分解就可以形成沼氣，永豐餘因此決定投入打造沼氣發電系統。永豐餘新屋廠配合3號機組的厭氧循環系統，自2014年開始規劃，2015年動工並完成試車測試，2018年完成發電系統，今年6月正式併網。

永豐餘新屋廠每天的沼氣產量為2.8萬立方米，甲烷純度達到80%，發電效率為40%，三項指標均為台灣業界領先。依據全球生物厭氧技術先驅的荷蘭帕克公司（PAQUES）的統計，全亞洲共有約500多座厭氧沼氣廠，永豐餘新屋廠的沼氣轉化率排名前十，已躋身亞洲頂尖水準之列。

永豐餘在新屋廠打造全台最大的沼氣發電系統今啟用，包括久未公開露面的永豐餘集團大家...
永豐餘在新屋廠打造全台最大的沼氣發電系統今啟用，包括久未公開露面的永豐餘集團大家長何壽川(右起)、桃園市長鄭文燦，以及永豐餘投控董事長何奕達出席。（記者曾仁凱／攝影）
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永豐餘沼氣發電
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