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東元餐飲旗下多元國際品牌 致力拓展南台灣市場

2019-10-24 16:24經濟日報 記者張義宮／即時報導

東元餐飲集團旗下五家品牌，摩斯漢堡、樂雅樂、蜜可頌、食堂Maido Ookini、串家物語、MADO，今年首度參加高雄國際食品展，今（24）日舉辦「安心智慧農場」成果發表，與為期四天展期。

以東元服務型機器人送上安心智慧農場蔬菜，由東元餐飲集團會長黃茂雄及高雄副市長葉匡時揭開成果展序幕。黃茂雄強調，致力深耕南部在地，連結台南、台東在地小農發揮飲食文化特色，特與屏東科技大學簽署「安心學程」產學合作備忘錄，結合東元餐飲的專業培力，培育未來優秀餐飲人才。

黃茂雄表示，今年首度參加高雄國際食品展，希望中南部顧客更認識東元餐飲堅持「食在東元、實在安心」的理念。以東元餐飲的摩斯漢堡、樂雅樂、散發誘人香氣的蜜可頌、日本最大連鎖食堂Maido Ookini、來自大阪的人氣炸物-串家物語、來自土耳其百年名店MADO等，齊力推廣國際美食，帶給南台灣的鄉親全新味覺新體驗，認識東元餐飲安心、幸福、創新、美味的優質品質，及智慧科技機器人服務與環保無毒的蔬食體驗。

黃茂雄說：「看好南台灣餐飲市場發展潛力大，以及台商回流的商機，將可擴大南部區塊鏈市場的增長商機。」

安心食品董事長林建元指出， 旗下摩斯漢堡在南部地區展店目前約50家，今後將增加至60家，向70家挺進，擴大營運規模。

為提升顧客全新的用餐體驗，旗下品牌摩斯漢堡結合東元科技推出服務型機器人（Miss Mos Burger）外型輕巧可愛，穿梭於店鋪送餐點給顧客，目前機器人已在全台15家門市服務，希望未來全面導入東元旗下餐飲集團。

東元餐飲今年首度參加高雄國際食品展，希望中南部顧客更認識東元餐飲堅持「食在東元、...
東元餐飲今年首度參加高雄國際食品展，希望中南部顧客更認識東元餐飲堅持「食在東元、實在安心」的理念。圖／東元提供
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東元旗下品牌摩斯漢堡結合東元科技推出服務型機器人（Miss Mos Burger...
東元旗下品牌摩斯漢堡結合東元科技推出服務型機器人（Miss Mos Burger）外型輕巧可愛，穿梭於店鋪送餐點給顧客，目前機器人已在全台15家門市服務。記者張義宮／攝影
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東元餐飲摩斯漢堡
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