東元餐飲旗下多元國際品牌 致力拓展南台灣市場

2019-10-24 16:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



東元餐飲集團旗下五家品牌，摩斯漢堡、樂雅樂、蜜可頌、食堂Maido Ookini、串家物語、MADO，今年首度參加高雄國際食品展，今（24）日舉辦「安心智慧農場」成果發表，與為期四天展期。

以東元服務型機器人送上安心智慧農場蔬菜，由東元餐飲集團會長黃茂雄及高雄副市長葉匡時揭開成果展序幕。黃茂雄強調，致力深耕南部在地，連結台南、台東在地小農發揮飲食文化特色，特與屏東科技大學簽署「安心學程」產學合作備忘錄，結合東元餐飲的專業培力，培育未來優秀餐飲人才。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

黃茂雄表示，今年首度參加高雄國際食品展，希望中南部顧客更認識東元餐飲堅持「食在東元、實在安心」的理念。以東元餐飲的摩斯漢堡、樂雅樂、散發誘人香氣的蜜可頌、日本最大連鎖食堂Maido Ookini、來自大阪的人氣炸物-串家物語、來自土耳其百年名店MADO等，齊力推廣國際美食，帶給南台灣的鄉親全新味覺新體驗，認識東元餐飲安心、幸福、創新、美味的優質品質，及智慧科技機器人服務與環保無毒的蔬食體驗。

黃茂雄說：「看好南台灣餐飲市場發展潛力大，以及台商回流的商機，將可擴大南部區塊鏈市場的增長商機。」

安心食品董事長林建元指出， 旗下摩斯漢堡在南部地區展店目前約50家，今後將增加至60家，向70家挺進，擴大營運規模。