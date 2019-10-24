黃茂雄：智慧植物農場 讓食材供應更穩定

2019-10-24 16:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



東元集團會長黃茂雄表示，智慧植物農場讓食材供應更穩定。東元餐飲以安心智慧農場種植無毒健康的蔬食，在全密閉的植栽環境中，採高科技自動化方式針對植物的濕度、光照、水分進行監控，使用LED燈照射，讓植物生長不受自然環境與季節影響，穩定食材的供應量和品質，朝食材自給自足的目標邁進。

此次南下參展，展現東元「食在東元、實在安心」品牌理念，讓南部顧客認識成立近30年的東元餐飲集團，並積極將智慧科技運用在各專業領域，在全台15間門市推出送餐機器人（Miss Mos Burger），設置「安心智慧農場」以科學栽種，嚴格維持品質把關。

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東元餐飲訴求深耕在地，與食材產地特色連結，更提供專業產學合作，今年與屏東科技大學簽署「安心學程」產學合作備忘錄，及高雄餐旅大學致頒感謝狀，感謝東元餐飲長期協助校務發展。