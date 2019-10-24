網家：今年雙11活動將主打科技戰
2019-10-24 15:54
經濟日報 記者蔡銘仁
／即時報導
網路家庭（8044）因應去年雙11購物節，湧進近3,400萬造訪人次熱潮，今年系統端進行全面升級，全力搶攻雙11商機。網家執行長蔡凱文表示，PChome 24h購物今年雙11活動，將主打「科技戰」，從前端的推薦選品到後端的金物流服務，全都透過AI大數據運算完成。
蔡凱文指出，網家透過AI技術，建立熱銷選品模型、最適化信用卡推薦、智慧推薦物流包裝等功能，同時啟動「戰情觀測2.0版」，不僅可以隨時掌握銷售數據，也能立即應變以調度各種能量分配，期望為消費者帶來更順暢的購物體驗。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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今年網家持續優化後台系統，將接單乘載量提升至八倍以上，更集結巨量數據的運算結果，預測各大類別熱銷商品，並聯手眾多知名品牌，推出狂降破億的十二大主題商品會場，全站逾500萬種商品全面下殺一折起。為高效應對雙11即將帶來的物流高峰，網家透過串連15家物流伙伴的運籌中心，即時掌握物流運能狀況，高規格升級服務，全方位打造雙11科技戰。
此外，網家今年雙11檔期，也將在平台上開賣賓士汽車，跨境電商部分首創日本「真人代購」搶先購買排隊美食和熱門商品直送台灣，並引進郵輪旅遊行程等布局
今年，網家首次全集團一起參與雙11活動，將結合旗下的PChome、PChome24h購物、露天拍賣、商店街、Pi拍錢包、支付連、旅遊、PChomeThai、網家速配共九個單位，共同拚業績。網家目標，今年目標在活動期間帶入的營業額，較去年翻倍成長，並期許對外可以更開放合作、對內達到資源整合的策略。
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