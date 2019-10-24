親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

瑪莎拉蒂平息大陸怒火 暫停贊助金馬獎

觀察不到9局紅襪速簽劉致榮 雙方就是賭注結合

網家：今年雙11活動將主打科技戰

2019-10-24 15:54經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

網路家庭（8044）因應去年雙11購物節，湧進近3,400萬造訪人次熱潮，今年系統端進行全面升級，全力搶攻雙11商機。網家執行長蔡凱文表示，PChome 24h購物今年雙11活動，將主打「科技戰」，從前端的推薦選品到後端的金物流服務，全都透過AI大數據運算完成。

蔡凱文指出，網家透過AI技術，建立熱銷選品模型、最適化信用卡推薦、智慧推薦物流包裝等功能，同時啟動「戰情觀測2.0版」，不僅可以隨時掌握銷售數據，也能立即應變以調度各種能量分配，期望為消費者帶來更順暢的購物體驗。

今年網家持續優化後台系統，將接單乘載量提升至八倍以上，更集結巨量數據的運算結果，預測各大類別熱銷商品，並聯手眾多知名品牌，推出狂降破億的十二大主題商品會場，全站逾500萬種商品全面下殺一折起。為高效應對雙11即將帶來的物流高峰，網家透過串連15家物流伙伴的運籌中心，即時掌握物流運能狀況，高規格升級服務，全方位打造雙11科技戰。

此外，網家今年雙11檔期，也將在平台上開賣賓士汽車，跨境電商部分首創日本「真人代購」搶先購買排隊美食和熱門商品直送台灣，並引進郵輪旅遊行程等布局

今年，網家首次全集團一起參與雙11活動，將結合旗下的PChome、PChome24h購物、露天拍賣、商店街、Pi拍錢包、支付連、旅遊、PChomeThai、網家速配共九個單位，共同拚業績。網家目標，今年目標在活動期間帶入的營業額，較去年翻倍成長，並期許對外可以更開放合作、對內達到資源整合的策略。

網家PChome電商
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

淘寶在台落地 投審會：若違法最重可處撤資

2019-10-24 13:54

黃茂雄：智慧植物農場 讓食材供應更穩定

2019-10-24 16:02

影／永豐餘啟用全台最大沼氣發電系統

2019-10-24 14:43

輕鬆溝通、外出 樂齡網看見高齡2大需求

2019-10-24 14:37

體貼老爸 樂齡網抓住銀光商機

2019-10-24 14:37

創源、泰宗合作 開發肝癌術後復發檢測平台

2019-10-24 14:37

藥華藥針劑廠查廠過關 明年可望取證

2019-10-24 14:37

高雄國際食品展開幕 參展規模創新高

2019-10-24 13:02

搶占5G．關鍵時刻論壇／5G關鍵時刻 搶占致富先機

2019-10-24 01:27

搶占5G．關鍵時刻論壇／專家指路 三階段循序布局

2019-10-24 01:27

搶占5G．關鍵時刻論壇／多元資產 金股債三角配置

2019-10-24 01:26

搶占5G．關鍵時刻論壇／杜紫宸：產業面臨劇變 投資良機來臨

2019-10-24 01:26

學霸黃謙智 用廢料蓋房子

2019-10-23 23:09

遠東行動綠方舟 把垃圾變黃金

2019-10-23 23:09

SOGO周年慶 三招衝業績

2019-10-23 23:09

SOGO復興館精品 績增兩位數

2019-10-23 23:09

夯科技／畜養革命 AI養豬玩真的

2019-10-23 22:51

業務最前／先緊後鬆…讓談判漸入佳境

2019-10-23 22:50

連鎖效應／建構全通路

2019-10-23 22:50

創新平台／智慧醫材為偏鄉醫療助力

2019-10-23 22:50

大老闆玩斜桿？新業董座當「說書人」趣談日本史

2019-10-23 21:55

不畏東區沒落 SOGO董座黃晴雯祭三招「首次」拚業績

2019-10-23 19:22

永安石斑魚節明日開放訂桌 11月9、10日登場

2019-10-23 15:30

迎台北旅展／雲朗攻家庭客 晶華多箭齊發

2019-10-23 14:21

長榮航旗下／長汎旅行社推米蘭雙點進出行程

2019-10-23 14:21

工研院iRoadSafe 勇奪2019年ITS世界大會產業成就獎

2019-10-23 14:07

三星公益路跑報名費472萬元創新高 全數捐家扶基金會

2019-10-13 16:49

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

關鍵數字曝光 明年保費漲定了

2019-10-23 23:33

淘寶來台插旗 複製蝦皮模式

2019-10-23 23:34

兩家外送平台違法上路挨罰50萬元 遭勒令歇業

2019-10-23 18:55

韓國瑜說央行黃金變綠…央行：20年前的事 目前保管良好

2019-10-24 14:04

5G助攻 聯發科大陸市占喊衝

2019-10-24 01:02

將給付資遣費 華映：已與企業工會達成大量解僱協議

2019-10-23 22:21

五大銀行新增房貸利率1.615% 跌至歷史新低

2019-10-23 16:43

雙11將屆…未實名認證快遞包裹 海關嚴查

2019-10-24 00:39

台商第四波大遷徙／亞洲虎越南 企業家的冒險天堂

2019-10-24 01:24

內政部推手機綁自然人憑證 可繳11月地價稅

2019-10-23 17:36

聯發科 明年拚賺兩個股本

2019-10-23 23:33

PCB大廠 唱旺5G前景

2019-10-23 23:09

LGD連虧三季 雙虎不樂觀

2019-10-23 23:32

德儀看淡本季 開半導體第一槍

2019-10-24 01:00

銀行放款中小企 金額創高

2019-10-24 00:30

淘寶來台引爆運費戰？備受矚目

2019-10-23 23:28

大突破！人工智慧發現蛾色彩與海拔高度密碼

2019-10-24 11:25

淘寶台灣上線 雙11祭1元買價值百萬購物車優惠

2019-10-23 18:43

鴻海旗下鴻佰科技獲金貿獎 將在台擴產徵200名工程師

2019-10-23 21:00

第一金投顧董座分析 台股明年開高走低

2019-10-24 00:27

名家觀點／寬鬆與超低利率的風險

2019-10-24 01:43

衝刺企業授信…銀行各出奇招

2019-10-24 00:29

手機綁自然人憑證 下月可繳地價稅

2019-10-24 00:26

不畏東區沒落 SOGO董座黃晴雯祭三招「首次」拚業績

2019-10-23 19:22

這家新創公司 獲台新、國發基金每股102元認購

2019-10-23 20:59

惠普控違反反托拉斯法…廣明挨告 可能要賠償

2019-10-23 23:32

顧立雄：台股走在對的道路上

2019-10-23 23:25

國際油價登一個月高峰 原油ETF該這樣買賣進出

2019-10-24 10:59

淘寶來台插旗 投審會：調查有無違法

2019-10-23 23:28

外送員之死引關注 外送平台業者今發布自律公約

2019-10-24 10:45

連結台灣新創 LINE跨足叫車平台

2019-10-23 23:09

淘寶在台落地 投審會：若違法最重可處撤資

2019-10-24 13:54

台、外幣保單 明年漲2~3%

2019-10-24 00:05

台肥南港飯店承租喬不定 房仲：與凱撒布局有關

2019-10-23 20:18

台商第四波大遷徙／三個不相信 揭露經營困境

2019-10-24 01:19

誠美材停牌 聚焦昆山奇美

2019-10-23 23:09

搶占5G．關鍵時刻論壇／5G關鍵時刻 搶占致富先機

2019-10-24 01:27

北美半導體設備出貨 連二月下滑

2019-10-23 23:32

9月製造業生產創歷年同期次高 成長率意外轉負

2019-10-23 21:35

台灣設計研究院明年成立 總統盼DIT能揚名全球

2019-10-23 19:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top