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信用卡比Visa金融卡好用？ 網友曝關鍵因素

2019-10-24 15:53聯合新聞網 綜合報導

許多消費者習慣用刷卡的方式進行消費，但對於使用信用卡還是Visa金融卡就各有不同...
許多消費者習慣用刷卡的方式進行消費，但對於使用信用卡還是Visa金融卡就各有不同。圖片來源／ingimage
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許多民眾消費不習慣用現金，而是使用刷卡方式，但對於要刷信用卡或是Visa金融卡，每個人有不同的看法。一位網友在網路上發文表示自己還沒辦過信用卡，買東西都習慣刷Visa金融卡，但最近朋友一直向他推銷信用卡，並說優惠比較多，還可以紅利積點，讓他很好奇信用卡是否真的有比較好用，而有網友則回應關鍵在「消費模式」。

這位網友昨日在「mobile 01」發文，他表示自己出社會至今都未辦過信用卡，以往辦的卡都是Visa金融卡，買東西若要刷卡也是直接從帳戶扣款，而這樣的模式讓他覺得比較實在，但近期有同學跑去做信用卡業務，不停推銷他信用卡的好處，並說「信用卡的優惠比一般Visa還要多，而且還有紅利之類的可以積點還可以繳水電費。」，而這位網友也覺得聽起來很好用，因此他向大家詢問「信用卡真的有比較好用？」、「還是看銀行的優惠而定？」

網友們看完文章後也紛紛回應，有人認為信用卡附加價值高又支援很多通路，因此比較實用，「簽帳卡還是有些通路不支援，和信用卡非完全對等的，而優惠很高的神卡也都是信用卡而不是簽帳卡。」、「信用卡的附加價值比較大，我個人會比較喜歡使用信用卡。」，但也有人認為信用卡有較高風險，「金融信用卡一旦被盜刷，錢會被凍結一陣子～剛好缺錢要提領就麻煩了。」、「信用卡用過度就沒信用了。」

而有網友則透露使用哪張卡還是取決於「消費模式」，「你本來的消費模式,對應在儲蓄上會比較好。」、「信用卡是給有自制力的人用的，若你是那種看到就想買，先買再說反正下個帳單才會來的想法，那麼奉勸你不要辦信用卡，你只會變成卡奴。」

Mobile 01金融卡信用卡
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