新航攜Datapro Technologies 供三天兩夜免費Wi-Fi
2019-10-24 15:21
經濟日報 記者楊文琪
／即時報導
新加坡航空與Datapro Technologies合作，提供搭乘新航與勝安航空前往新加坡的旅客，享有三天兩夜免費Wi-Fi分享器，透過行動熱點免費在新加坡使用Wi-Fi無線上網服務。
免費的三天兩夜Wi-Fi無線上網提供2GB的網路流量，讓符合使用免費Wi-Fi條件的旅客在遊覽新加坡時，隨時隨地都能以最快速且安全的4G Wi-Fi 網路保持連線不中斷。每個行動熱點Wi-Fi分享器電池續航力可高達12小時，一次最多可與五台裝置連線。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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旅客可以在出發之前在線上預訂免費Wi-Fi裝置，在抵達新加坡之後，再前往設置於樟宜機場內皇冠假日酒店的Wi-Fi熱點服務站，出示新航或勝安航空的航班訂位代號，就可領取免費的三天兩夜Wi-Fi分享器。
若未能事先上網完成預訂免費Wi-Fi分享器的旅客，也可以在抵達新加坡時前往Wi-Fi熱點服務站申請，但現場數量有限，領完為止。
若旅客所需的數據容量較大，或停留在新加坡的時間較長，亦可使用hotspot.travel應用程式App進行申請升級。
專為新航及勝安航空旅客提供的三天兩夜免費的Wi-Fi無線上網服務，將開放至2020年10月14日，若需更多關於Wi-Fi分享器的資訊請至http://www.singaporeair.com/free3d2nwifi查詢。
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