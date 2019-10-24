后豐社大發現葫蘆墩隱藏冠軍共創展 今日登場
由台中市后豐社區大學與太平洋百貨豐原店主辦的「2019發現葫蘆墩隱藏冠軍-后豐社大與在地產業共創展」，今（24）日在太平洋百貨豐原店9樓盛大開展，展期至11月5日止。
今天的開幕式，由主辦單位及來賓一起揭露由大倫氣球及玩偶的家共同組建之「夢想起飛·百年傳藝」主意象區，用象徵「勞動、不畏髒污克服困難」的棉質手套刺破氣球，發現隱藏在葫蘆墩地區、大甲溪流域的冠軍產業及其故事。
台中市后豐社區大學致力於終身學習，同時又肩負地方創生；於豐原已經營30年的太平洋百貨，則致力於結合商圈、積極做公益。
活動原先安排舉辦后豐社大成果展，然而，社大校長羅隆錚表示，許多青年學子畢業後總是向外跑，覺得外面世界的月亮比較圓，卻無法聞見腳邊玫瑰花香，於是將此次展覽推及地方產業，並從中提取精華編輯成故事專輯冊。
羅隆錚指出，這次參展的單位，可說是站上國際舞台並享有盛名美譽的葫蘆墩地方產業，期待藉由展覽，讓青年學子發現在葫蘆墩地區許多隱藏的冠軍典範，傳遞其不畏困境勇於挑戰的精神。
今年展覽以大甲溪流域作為設計主軸，並以冠軍及夢想為其意象，將場地劃分為五個展區，以在地特色作為連結，從大甲溪及大雪山之「水」孕育魚、米、柑橘、大蔥、茶、咖啡等百味值得共賞。
由大雪山山脈孕育天然林場所產的「木」與「漆」等，經巧手雕刻、彩繪成神乎其技，豐富的物產資源產生了多樣的人文活動，而有了文創工藝。以上則由家族傳承建構如今歡樂遊憩之所，後由社大藝師完成終身學習。
羅隆錚強調，隱藏冠軍共創展不僅是葫蘆墩地區發展脈絡的呈現，更是「共創」美好夢想、傳遞「冠軍」精神、發揚「在地故事」的搖籃。
此次展期共計13天，除假日安排定時的志工導覽解說外，還有假日現場DIY教學體驗活動，現場也規劃共同展售區，可購買參展單位提供的精美商品，太平洋百貨豐原店的周年慶檔期也同步舉行中。
展區參展單位：
「文創工藝展區」有Sylvia創意小學堂、丞創(谷同金)、MUSIC City 音樂城市樂器、ALIGN 亞拓電器。
「百位共賞展區」有Toyohara Coffee、華剛茶業、豐原區農會、流星花園、Poseidon湧泉魚品。
「神乎其技展區」有WOOD MU悟得木、木城工坊、漆繪仕漆器、豐園漆藝資材行、山水亭銘木漆器工作室。
「社大藝師、環保手工藝品創作」有書法藝術：徐菊英、手工拼布創作：蔡秀英、中國結藝：王素民、皮革創作小物：蔡秉霖、種子盆栽：蕭秀儀、鋁線輕鬆玩上手：陳清豐
、水墨藝術：陳靜秀、輕鬆農場：李建輝。
「歡樂遊憩展區」有PlayMe Toys玩偶的家、大倫氣球、九族文化村等。
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