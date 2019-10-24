響應婚姻平權與性別友善 KKday邀你一起帶著彩虹去旅行

2019-10-24 11:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



隨著同性婚姻正式合法化，2019年對LGBT社群來說是格外有意義的一年。同時，台灣同志遊行也將在10月26日盛大登場，其中不乏許多企業共襄盛舉，而旅遊體驗平台KKday也受邀成為今年的友善企業之一。

KKday一直以來致力於推廣深度旅遊，鼓勵旅人勇敢踏出第一步、透過旅行認識世界，擁抱多元的樣貌與聲音。這樣的旅人精神與台灣同志遊行「歡迎每個不同的你我」、「同志好厝邊」等理念互相呼應。因此KKday以行動表達支持，鼓勵大家用旅人的開放、包容精神尊重多元，跨越歧見的鴻溝，一同邁向更美好的旅程。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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響應台灣同志遊行，KKday特別推出當日限定體驗「見證愛無限∞」LGBT彩虹之旅導覽專車，行程中將帶著大家一路造訪二二八公園、西門紅樓同志商圈、常德街、晶晶書庫等富含標誌性意義的地點，透過專業導覽隨車解說，讓參與者更加了解台灣在性別平權以及同志婚姻的足跡。

於活動網頁上提前預訂，更可在遊行當天至KKday彩虹市集攤位兌換花藝師創作彩虹花藝紋身體驗，及限量彩虹花圈、彩虹開瓶器等周邊商品。於台灣同志遊行官方攤位前200名購買義賣品者，還可獲得KKday旅遊體驗行程88折折扣碼，讓愛發揮無限彩虹力量。