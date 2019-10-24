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響應婚姻平權與性別友善 KKday邀你一起帶著彩虹去旅行

2019-10-24 11:55經濟日報 記者楊文琪／即時報導

隨著同性婚姻正式合法化，2019年對LGBT社群來說是格外有意義的一年。同時，台灣同志遊行也將在10月26日盛大登場，其中不乏許多企業共襄盛舉，而旅遊體驗平台KKday也受邀成為今年的友善企業之一。

KKday一直以來致力於推廣深度旅遊，鼓勵旅人勇敢踏出第一步、透過旅行認識世界，擁抱多元的樣貌與聲音。這樣的旅人精神與台灣同志遊行「歡迎每個不同的你我」、「同志好厝邊」等理念互相呼應。因此KKday以行動表達支持，鼓勵大家用旅人的開放、包容精神尊重多元，跨越歧見的鴻溝，一同邁向更美好的旅程。

響應台灣同志遊行，KKday特別推出當日限定體驗「見證愛無限∞」LGBT彩虹之旅導覽專車，行程中將帶著大家一路造訪二二八公園、西門紅樓同志商圈、常德街、晶晶書庫等富含標誌性意義的地點，透過專業導覽隨車解說，讓參與者更加了解台灣在性別平權以及同志婚姻的足跡。

於活動網頁上提前預訂，更可在遊行當天至KKday彩虹市集攤位兌換花藝師創作彩虹花藝紋身體驗，及限量彩虹花圈、彩虹開瓶器等周邊商品。於台灣同志遊行官方攤位前200名購買義賣品者，還可獲得KKday旅遊體驗行程88折折扣碼，讓愛發揮無限彩虹力量。

「見證愛無限∞」LGBT彩虹之旅導覽專車：https://kkday.me/product/32176

支持婚姻平權與性別友善，KKday將於10月26日台灣同志遊行擺攤，現場有機會獲...
支持婚姻平權與性別友善，KKday將於10月26日台灣同志遊行擺攤，現場有機會獲得限量200份的行程折扣券。　圖／KKday提供
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同志遊行同性婚姻LGBT
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