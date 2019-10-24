台灣醫療新創團隊美東參展 獲國際醫療大廠青睞
2019-10-24 12:23中央社 台北24日電
科技部率領12個台灣醫療新創團隊前進美國波士頓醫療科技展，不但進行180場次的媒合，並獲國際知名醫療大廠、學研機構青睞，成果豐碩。
科技部的台灣科技新創基地（TTA），日前帶領12個新創團隊赴美國波士頓參加The MedTech Conference2019，連獲重量級大廠的青睞。代表團日前返國，今天上午科技部邀請12個團隊與大家分享這次前進美東的經驗。
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科技部次長許有進致詞時表示，美東的新英格蘭地區，高科技、生技醫藥及新創公司蓬勃發展，考量發展生技醫藥業與科技新創重要性，科技部在2018年12月正式成立波士頓科技組，強化與當地新創公司、學研機構合作，對象包含哈佛大學與麻省理工學院，協助台灣新創產業走向國際。
根據科技部提供的資料，這次赴美東參展的12個醫療新創團隊，著重於「疾病快篩、健康醫療檢測、創新醫材」等3大應用領域。在9月23日到25日間，為期3天的展會中，獲得不少醫療科技大廠及學研機構關注，共進行了180場次的資金、人才與技術媒合。
許有進說，科技部會持續加強台灣科技新創與全球新創生態圈的連結，並定期引介國內外新創資源，協助團隊進行產業、資金、技術和人才媒合，並由專家傳授國際談判與市場行銷技巧，強化團隊拓展海外市場的能力。
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