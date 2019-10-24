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「兩塊雞排而已，拿去」店家誤會沒付錢 女客受辱氣哭

因應年底旅運高峰 台灣高鐵11月起每週末增開四班次

2019-10-24 10:36經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

台灣高鐵公司持續觀察歷來年度旅運需求，發現每逢年底週末，各地經常舉辦大型聚會及活動，有較高之旅運需求。經精進維修排程，增加週末時段可運用列車組後，決定自11月1日（五）起至12月28日（六）止，共九週期間，每周五增開三班次列車（南下二班；北上一班自台中站發車），並於每周六增開南下一班次列車，以加強服務旅客，歡迎多加利用。

高鐵公司表示，這次增開的列車將自10月26日（六）凌晨零時起開放11月22日（五）含以前之各車次車票預購，後續各增開車次則將依一般預售期間於28天前陸續開放購票。

高鐵公司說，旅客可透過「T Express」行動購票系統、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，預購週末各班次的車票，歡迎多加利用。

台灣高鐵公司宣布，自11月1日（五）起至12月28日（六）止，共九週期間，每周五...
台灣高鐵公司宣布，自11月1日（五）起至12月28日（六）止，共九週期間，每周五增開三班次列車（南下二班；北上一班自台中站發車），並於每周六增開南下一班次列車，以加強服務旅客。報系資料照
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