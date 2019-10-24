Q3房價新北永和領漲 北市西區不支倒地
2019-10-24 10:34
經濟日報 記者游智文
／即時報導
市調單位統計，今年Q3北台灣僅新北市建案房價上漲，台北、桃園與新竹地區下跌，基隆與宜蘭房價持平。以行政區來看，永和房價站上六字頭，表現最亮眼，台北市創一年以來新低，萬華、大同表現最弱勢。
住展雜誌企研室經理何世昌表示，隨總統大選白熱化，市場觀望情緒愈來愈濃，買方不敢追高價，賣方也暫停加價、觀察市場變化，北台灣Q3房價變動幅度因此比上季更小。
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根據住展雜誌統計，北台灣Q3新建案價格以新北市表現最強，每坪來到39萬元，季漲約1％，連續兩季上漲，並創下2017年Q4以來新高，與去年同期相比，每坪上漲1.2萬元、年漲幅約3.2％。
新北市大多數行政區新建案房價都上漲，漲幅最大的是永和，現已回升至每坪60萬元，是新北市房價最高的行政區，比板橋、新店高出兩個字頭。
基隆市與宜蘭地區第三季房價和第二季相同，基隆每坪21.1萬元，維持在歷史高點，宜蘭地區每坪20.8萬元，仍在相對低點，目前二地買氣都十分清淡。
台北市Q3房價每坪84.2萬，較上季下跌1.1％，為一年來最低價，房價以萬華、大同、大安、士林等區表現最弱勢。
何世昌分析，萬華、大同先前因西區門戶計畫與台北雙子星題材加持，房價漲了一波，但價格漲多後買氣縮手，加上雙子星因爭議延宕，磨掉市場的耐心，房價出現小幅回落修正。大安、士林則因中、大坪數市場平淡，高總價產品成交單價拉不起來，價位再稍往下壓。
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