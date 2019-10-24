親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

科幻小說政治寓言 《銀河英雄傳說》的民主與專制

「兩塊雞排而已，拿去」店家誤會沒付錢 女客受辱氣哭

Q3房價新北永和領漲 北市西區不支倒地

2019-10-24 10:34經濟日報 記者游智文／即時報導

市調單位統計，今年Q3北台灣僅新北市建案房價上漲，台北、桃園與新竹地區下跌，基隆與宜蘭房價持平。以行政區來看，永和房價站上六字頭，表現最亮眼，台北市創一年以來新低，萬華大同表現最弱勢。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，隨總統大選白熱化，市場觀望情緒愈來愈濃，買方不敢追高價，賣方也暫停加價、觀察市場變化，北台灣Q3房價變動幅度因此比上季更小。

根據住展雜誌統計，北台灣Q3新建案價格以新北市表現最強，每坪來到39萬元，季漲約1％，連續兩季上漲，並創下2017年Q4以來新高，與去年同期相比，每坪上漲1.2萬元、年漲幅約3.2％。

新北市大多數行政區新建案房價都上漲，漲幅最大的是永和，現已回升至每坪60萬元，是新北市房價最高的行政區，比板橋、新店高出兩個字頭。

基隆市與宜蘭地區第三季房價和第二季相同，基隆每坪21.1萬元，維持在歷史高點，宜蘭地區每坪20.8萬元，仍在相對低點，目前二地買氣都十分清淡。

台北市Q3房價每坪84.2萬，較上季下跌1.1％，為一年來最低價，房價以萬華、大同、大安、士林等區表現最弱勢。

何世昌分析，萬華、大同先前因西區門戶計畫與台北雙子星題材加持，房價漲了一波，但價格漲多後買氣縮手，加上雙子星因爭議延宕，磨掉市場的耐心，房價出現小幅回落修正。大安、士林則因中、大坪數市場平淡，高總價產品成交單價拉不起來，價位再稍往下壓。

記者游智文／攝影
記者游智文／攝影
分享
資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌
分享

房價大同萬華
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

搶占5G．關鍵時刻論壇／專家指路 三階段循序布局

2019-10-24 01:27

搶占5G．關鍵時刻論壇／多元資產 金股債三角配置

2019-10-24 01:26

搶占5G．關鍵時刻論壇／杜紫宸：產業面臨劇變 投資良機來臨

2019-10-24 01:26

學霸黃謙智 用廢料蓋房子

2019-10-23 23:09

遠東行動綠方舟 把垃圾變黃金

2019-10-23 23:09

SOGO周年慶 三招衝業績

2019-10-23 23:09

SOGO復興館精品 績增兩位數

2019-10-23 23:09

夯科技／畜養革命 AI養豬玩真的

2019-10-23 22:51

熱門文章

抓到了！壽險公司網頁寫「太晚買不到」恐被請喝咖啡

2019-10-23 12:15

關鍵數字曝光 明年保費漲定了

2019-10-23 23:33

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top