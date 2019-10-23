大老闆玩斜桿？新業董座當「說書人」趣談日本史

2019-10-23 21:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／即時報導



大老闆玩斜桿？新業建設名譽董事長穆椿松當起「説書人」，在台中益品書屋舉辦首場分享會，暢談日本景點背後的歷史故事，吸引大批民眾到場聆聽，現場互動氣氛熱絡。

早上是上班族，晚上玩搖滾樂？現在正夯的斜桿人生，可不是年輕人的專利！ 穆椿松因為喜愛日本旅遊，進而對日本史產生興趣，利用公忙之餘博覽書冊，深入了解旅日景點背後的歷史故事。

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這次在台中益品書屋舉辦的分享會「從旅者角度～穿越日本史」，穆椿松化身現代說書先生，引領著大家乘坐時光機，細說從奈良時代、平安時代、戰國幕府到大政奉還的日本史，生動描繪一幕幕歷史舞台，一探當年風雲人物的心境。

穆椿松風趣言談間引古喻今，將日本歷史和熱門旅遊景點結合，與現場聽眾熱烈互動，讓人忘了講台上是日理萬機的董事長，而是一位妙語如珠的說書人。

這次的分享會，是「新業家族」系列活動之一，從2018年起，新業建設固定每月舉辦至少一場的家族活動，活動內容包羅萬象，有「名人講堂」、「生活習作」、「品味食光」等系列。

至今已邀請到超馬好手林義傑、財經專家盧燕俐、護理師譚敦慈、營養師劉怡里、小兒科醫師黃瑽寧等領域專家來演講， 還有各類手作 DIY、品酒、香氛體驗、音樂會豐富活動，新業社區住戶可以免費參加，部分也開放新業建設FB粉絲團好友。

新業建設2018年共舉辦了13場活動，680位好友參與人次，今年每個月也持續各式活動，場場氣氛熱絡，不僅增進住戶之間的情誼，也讓建設公司成為住戶生活的夥伴。

從大老闆玩斜桿，到積極經營社區活動，穆椿松強調，新業建設希望在客戶擁有一棟精質好宅之後，能進一步拓展生活視野與美學品味。

這樣的用心經營，也反映在新案的客戶認同上，目前線上推出的單元二「大塊森鄰」與東區自由路「自由居」，都創下銷售佳績。