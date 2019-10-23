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一人一書前進荷蘭 華航獻愛心不分國界

2019-10-23 20:21經濟日報 記者楊文琪／即時報導

華航空致力於透過遍布全球的航網，將台灣文化推上國際舞台。近期華航荷蘭分公司、荷蘭貿易暨投資辦事處（Netherlands Trade and Investment Office）及荷蘭台灣專業青年組織（Association of Taiwan Young Professionals in the Netherlands）合作推廣「一人一書前進荷蘭」募集活動成效優良，三個月內募集超過200本中文書籍，全數捐贈至荷蘭萊頓大學（Leiden University），使台灣文化傳遞至世界每一角落。

萊頓大學（Leiden University）為荷蘭歷史最悠久的大學之一，也世荷蘭唯一提供中國文化研究學院。透過與華航、荷蘭貿易暨投資辦事處及荷蘭台灣專業青年組織共同合作，齊心豐富新建立的亞洲圖書館（Asian Library）館藏，短短三個月內募集逾200本中文書籍，讓歐洲人能細細品嘗台灣之美。

華航為「一人一書前進荷蘭」募集活動除了將台灣書籍運送至荷蘭外，特別於阿姆斯特丹史基浦機場櫃檯設置書籍捐書箱，吸引眾多的國內外旅客響應。捐贈儀式亦邀請華航荷蘭分公司員工及李昂、謝忠道等台灣知名作家共襄盛舉，捐贈近期相關作品，共同注入台灣的溫暖與愛心。萊頓大學（Leiden University）更來信感謝華航董事長謝世謙的支持，華航扮演極為重要的角色，募集活動才得以圓滿成功。

中華航空近年來積極布局歐洲版圖，提供台灣直飛荷蘭阿姆斯特丹、德國法蘭克福、奧地利維也納、義大利羅馬及英國倫敦等航點，總計飛往歐洲每周達24班，為台歐之間航班最密集的航空公司。

華航推廣「一人一書前進荷蘭」募集活動成效優良，三個月內募集超過200本中文書籍，...
華航推廣「一人一書前進荷蘭」募集活動成效優良，三個月內募集超過200本中文書籍，全數捐贈至荷蘭萊頓大學（Leiden University），使台灣文化傳遞至世界每一角落。　圖／華航提供
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