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不畏東區沒落 SOGO董座黃晴雯祭三招「首次」拚業績

2019-10-23 19:22經濟日報 記者何秀玲／台北即時報導

遠東SOGO百貨（簡稱SOGO）將於11月7日起舉辦12天周年慶，不畏東區商圈沒落，董座黃晴雯祭三招「首次」拚業績，SOGO全台業績最好的忠孝館三大業種首喊搶電商、Outlet和免稅店生意；首次與東區發展協會攜手，滿100元可到SOGO台北三店服務台抽獎；來店禮史上更首次推出雙品牌，要掀起兌換潮。

SOGO今年8月底新竹店租約到期，全台店數從七家變六家，黃晴雯23日出席周慶前記者會時表示，今年仍要成長，全台周慶業績衝108億元，成長2%；由於SOGO周年慶每年都只有12天，是全台周慶天數最少，今年又少了新竹店，她說，去年首日業績近13億元，今年首日則要做13億元。

她説，SOGO忠孝館為雙11始祖，因為開幕時間就在11月11日，今年將依舊制霸全場。忠孝店有三大業績引擎，一個為一樓化妝品坪效王，是全台化妝品業績最高的樓層，今年將推出九款化妝品，不用出國買，因為比免稅店還便宜，最高回饋33%；化妝品周慶全檔估業績達12.8億元，成長5%，等於一天就要創造1億元業績。

另一個是家電，購買DM指定A區加B區商品，就送SOGO商品券1.2萬元，比電商還便宜；最後為運動商品，當季新品價格推出優惠五折，搭配百貨活動價格更紗，可媲美Outlet。

東區發展面臨瓶頸，SOGO身為商圈中的「原住民」，黃晴雯宣布，攜手東區發展協會， 號召商圈中200個店家，由SOGO贊助百萬贈品，只要在指定商家購買滿100元，就能到SOGO台北三店進行抽獎；她相信，去年12天三店來店人數160萬人，藉由這樣的合作，今年可超過200萬人。

光武里里長韓修和表示，去年7月至今年7月東區一年中有400家店家離開，因勸說房東降租，總體來看，原本空屋247家，今年已下降至143家；為了吸引流失的人潮，協會已經與「綠美丘藝術市集」談合作，明年將會在頂好廣場有假日文創市集，明年人潮有望回流三成以上。

此外，每年SOGO百貨周年慶的來店禮，總吸引全台消費者跨店兌換蒐集，黃晴雯說，今年首次攜手雙品牌SNIDEL、被喻為日本香奈兒的Samantha Thavasa，台北三店將出11款來店禮，為史上最多。

遠東SOGO百貨台北店今年周年慶檔期為11月7日至11月18日，董事長黃晴雯率領...
遠東SOGO百貨台北店今年周年慶檔期為11月7日至11月18日，董事長黃晴雯率領經營團隊，揭示檔期業績目標為108億元。SOGO／提供
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每年SOGO百貨周年慶的來店禮，總吸引全台消費者跨店兌換蒐集，董事長黃晴雯說，今...
每年SOGO百貨周年慶的來店禮，總吸引全台消費者跨店兌換蒐集，董事長黃晴雯說，今年首次攜手雙品牌SNIDEL、被喻為日本香奈兒的Samantha Thavasa，台北三店將出11款來店禮，為史上最多。SOGO／提供
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SOGO黃晴雯
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