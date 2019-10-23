不畏東區沒落 SOGO董座黃晴雯祭三招「首次」拚業績

2019-10-23 19:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ／台北即時報導



遠東SOGO百貨（簡稱SOGO）將於11月7日起舉辦12天周年慶，不畏東區商圈沒落，董座黃晴雯祭三招「首次」拚業績，SOGO全台業績最好的忠孝館三大業種首喊搶電商、Outlet和免稅店生意；首次與東區發展協會攜手，滿100元可到SOGO台北三店服務台抽獎；來店禮史上更首次推出雙品牌，要掀起兌換潮。

SOGO今年8月底新竹店租約到期，全台店數從七家變六家，黃晴雯23日出席周慶前記者會時表示，今年仍要成長，全台周慶業績衝108億元，成長2%；由於SOGO周年慶每年都只有12天，是全台周慶天數最少，今年又少了新竹店，她說，去年首日業績近13億元，今年首日則要做13億元。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

她説，SOGO忠孝館為雙11始祖，因為開幕時間就在11月11日，今年將依舊制霸全場。忠孝店有三大業績引擎，一個為一樓化妝品坪效王，是全台化妝品業績最高的樓層，今年將推出九款化妝品，不用出國買，因為比免稅店還便宜，最高回饋33%；化妝品周慶全檔估業績達12.8億元，成長5%，等於一天就要創造1億元業績。

另一個是家電，購買DM指定A區加B區商品，就送SOGO商品券1.2萬元，比電商還便宜；最後為運動商品，當季新品價格推出優惠五折，搭配百貨活動價格更紗，可媲美Outlet。

東區發展面臨瓶頸，SOGO身為商圈中的「原住民」，黃晴雯宣布，攜手東區發展協會， 號召商圈中200個店家，由SOGO贊助百萬贈品，只要在指定商家購買滿100元，就能到SOGO台北三店進行抽獎；她相信，去年12天三店來店人數160萬人，藉由這樣的合作，今年可超過200萬人。

光武里里長韓修和表示，去年7月至今年7月東區一年中有400家店家離開，因勸說房東降租，總體來看，原本空屋247家，今年已下降至143家；為了吸引流失的人潮，協會已經與「綠美丘藝術市集」談合作，明年將會在頂好廣場有假日文創市集，明年人潮有望回流三成以上。