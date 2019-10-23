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可寧衛求新求變 加速轉投資及多角化腳步

2019-10-23 19:20經濟日報 記者何佩儒／即時報導

環工業者可寧衛（8422）為多角化經營，積極透過合資或轉投資方式，擴大營運規模。包括新增中衛環保科技、中台資源科技、大發焚化廠以及可寧衛能源等投資，並規畫跨入汽電共生市場，另外也評估拓展東南亞及大陸市場。

可寧衛今（23）日參與第一金舉辦的環保綠能產業論壇，就未來展望與法人進行溝通。可寧衛財務長陳聰田表示，可寧衛近兩年積極拓展新的事業，希望多角化經營，為營運帶來新的動能。而營收結構上也會有所調整，包括廢棄物清除處理的占比將會提升。為延長掩埋場的使用年限，可寧衛去年以來調高掩埋價格，在毛利率維持高水平的狀況下，將讓未來15年的掩埋胃納得以確保。

陳聰田指出，大發焚化廠一年來的整改依進度進行，真正效益會在一兩年後展現。新投資的可寧衛能源已購入土地，正在進行相關證照的申請，主要是能源發電廠，進行汽電共生；至於中台資源已成立18年，近來也已購入土地，將可擴大營業規模。由於全台焚化爐已陸續到使用年限，政府正進行整改延役的招標，因為得標後將是長期而穩定的收入，可寧衛也不會缺席，將結合國際團隊爭取這項ROT業務。

有關進軍大陸市場可寧衛已評估多年，陳聰田表示，可寧衛團隊正在江蘇及浙江進行評估，可能透過併購方式；東南亞部分，包括越南、印尼等地，則希望以打群架的方式，成為綜合的廢棄物處理廠，目前已建立好整廠輸出模型，正與當地洽談中。

可寧衛東南亞廢棄物
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