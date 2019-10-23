可寧衛求新求變 加速轉投資及多角化腳步

2019-10-23 19:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ／即時報導



環工業者可寧衛（8422）為多角化經營，積極透過合資或轉投資方式，擴大營運規模。包括新增中衛環保科技、中台資源科技、大發焚化廠以及可寧衛能源等投資，並規畫跨入汽電共生市場，另外也評估拓展東南亞及大陸市場。

可寧衛今（23）日參與第一金舉辦的環保綠能產業論壇，就未來展望與法人進行溝通。可寧衛財務長陳聰田表示，可寧衛近兩年積極拓展新的事業，希望多角化經營，為營運帶來新的動能。而營收結構上也會有所調整，包括廢棄物清除處理的占比將會提升。為延長掩埋場的使用年限，可寧衛去年以來調高掩埋價格，在毛利率維持高水平的狀況下，將讓未來15年的掩埋胃納得以確保。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

陳聰田指出，大發焚化廠一年來的整改依進度進行，真正效益會在一兩年後展現。新投資的可寧衛能源已購入土地，正在進行相關證照的申請，主要是能源發電廠，進行汽電共生；至於中台資源已成立18年，近來也已購入土地，將可擴大營業規模。由於全台焚化爐已陸續到使用年限，政府正進行整改延役的招標，因為得標後將是長期而穩定的收入，可寧衛也不會缺席，將結合國際團隊爭取這項ROT業務。

有關進軍大陸市場可寧衛已評估多年，陳聰田表示，可寧衛團隊正在江蘇及浙江進行評估，可能透過併購方式；東南亞部分，包括越南、印尼等地，則希望以打群架的方式，成為綜合的廢棄物處理廠，目前已建立好整廠輸出模型，正與當地洽談中。