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「折扣快打到骨折」墾丁旅宿降價歷年之最

大同3C擬以四大策略 帶動明年業績成長5%以上

2019-10-23 18:46經濟日報 記者張義宮／即時報導

大同 (2371)旗下大同3C以精簡門市策略、推動智慧家電，並配合產品線的豐富化及服務的深入化，規畫以四大策略作為帶動明年業績有5%以上的成長。

大同3C是台灣主要的3C通路之一，隸屬於大同訊電，銷售產品內容以大同品牌的家電占比達七成。大同3C表示，規畫智慧家電成為明年的新增業績來源，包括冷氣、液晶電視、DC風扇、除濕機、空氣清淨機、電鍋以及換氣用新風機等七大類，均以可以形成智慧家電的一環。

大同3C指出，可以聲控是智慧家電今後普及的關鍵，有別於傳統用遙控器的使用習慣，聲控更為便捷。消費者可以用手機、甚至是9.0版的安卓遙控器，以聲控替代APP，來操作大同智慧家電產品，促使明年是「大同智慧家電元年」，在前述七大項的銷售量在明年的占比可達一成，逐年來打開智慧家電的普及化。

大同這項軟體開發已經完成，24日在台北華山文化創意產業園區舉行的「大同心生活特展」跟消費者見面，並且有多樣化、新產品亮相，作為強棒出擊的新銳商品。

大同3C強調，進行門市精簡策略，已180幾家門市縮減為158家，減少一成以上，配合電視、空調、洗衣機、冰箱等四大家電及小家電、廚房家電的豐富化，並調整對120萬會員的服務內容，包括出售前、出售中及售後服務，有更深的連結，來活化業績成長的動能。

大同3C預估今年的業績跟去年相比維持持平，主要是減少了20餘家門市，明年則在豐富化產品線及智慧家電帶動下，業績將可超越今年，目標成長5%以上。

智慧家電大同3C
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