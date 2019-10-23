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東元餐飲集團首度參加高雄國際食品展 黃茂雄領軍

2019-10-23 18:44經濟日報 記者張義宮／即時報導

東元 (1504)餐飲集團今年首度參加24日的高雄國際食品展，由東元集團會長黃茂雄領軍，將傳達安心安全、健康美味的國際美食、智慧科技的機器人與環保無毒的優質蔬菜，擴大南台灣市場。

由東元打造的送餐機器人也是此次參展的重頭戲，透過第二代送餐機器人的服務，已在15家旗下安心食品的摩斯漢堡使用，讓餐飲事業更具科技感。

東元指出，結合馬達、變頻器、電控、電能管理系統，成功進軍服務型機器人市場，除可提供餐飲外，還可以針對導覽、醫療照顧及保全等應用，提供客製化服務，並鎖定中國大陸和東南亞市場，進一步拓展海外市場。

東元餐飲集團24日將在高雄國際食品展覽會的東元餐飲展位上，舉行高雄食品展記者會暨安心智慧農場成果發表會。本次展出主軸為「食在東元，實在安心」，聯合集團內人氣品牌攜手展出。

包括摩斯漢堡、樂雅樂、蜜可頌、日本最大連鎖食堂Maido Ookini、大阪人氣炸物-串家物語，以及來自土耳其百年名店MADO等，齊力推廣國際美食。

東元強調，東元餐飲集團深耕台灣市場近30年，透過專業展覽、商談促成提升品牌實力及國際合作，達成國際溯源、永續經營的發展目標。

東元餐飲機器人
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