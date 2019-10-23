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「折扣快打到骨折」墾丁旅宿降價歷年之最

淘寶台灣上線 雙11祭1元買價值百萬購物車優惠

2019-10-23 18:43經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

阿里巴巴集團經由品牌授權給英商克雷達投資有限公司台灣分公司，打造電商購物平台「淘寶台灣」，今（23）日正式在台上線。阿里巴巴表示，淘寶台灣將整合本地與跨境商品，並結合台灣在地物流，增加多元支付選擇，更好地服務台灣本地消費者。

阿里巴巴集團首席市場官董本洪、淘寶台灣行銷長暨發言人林雅雯等人，今天一同宣布淘寶台灣平台啟動。董本洪表示，阿里巴巴在全世界做了很多本地化，在台灣是品牌授權及經驗分享，未來整個運營、管理平台，都由克雷達團隊自主運營，與克雷達團隊接觸，發現他們有熱情，對台灣電商夠理解，認為授權是有利的方法，雙方就開始合作。

「我們一直看好台灣網購市場的潛力！」董本洪表示，阿里巴巴不斷探索如何為消費者和商家提供全面貼心本地化的服務。這次透過授權克雷達推出淘寶台灣，阿里巴巴進一步落地電商服務，將幫助更多台灣本地商家創業、優化台灣用戶體驗的新嘗試。期望透過攜手淘寶台灣優秀的電商團隊，為台灣消費者帶來簡單便捷的購物體驗，滿足大家的購物需求。

同時，董本洪也說，他們希望這一平台，能為台灣品牌開拓一個嶄新的營銷陣地及銷售管道，為中小企業降低創業門檻，輕鬆加入電商行列。日前剛啟動了2019天貓雙11全球狂歡節，以「新消費」為主題豐富消費者體驗，淘寶台灣上線，同時也將宣布一系列台灣消費者獨享的雙11慶祝活動。

淘寶台灣致力於為本地商家打造一個全新服務消費者的平台。便捷的入駐手續，超低的經營成本，以及高效的跨境供應系統，助力台灣品牌和商家，縮短電商路徑，做好本地生意，也為將來服務消費者而積累經驗。與此同時，也為消費者打造簡單好用的電商購物平台，上千萬優質品牌與商品，在地化的界面以及互動方式，支持多元帳號註冊登入，以及靈活的付款取貨方式，讓台灣消費者「簡單淘到全世界」。

淘寶台灣行銷長暨發言人林雅雯表示，透過阿里巴巴集團品牌授權，淘寶台灣將結合台灣本地品牌與跨境商品，在開站時就提供2,000萬豐富多元的商品數，藉此創造差異化優勢。淘寶台灣也歡迎更多消費者加入，一起感受豐富多元的線上購物新體驗。

林雅雯指出，克雷達未來將引進阿里巴巴集團最新技術及KNOW-HOW，跟賣家、買家、品牌商等夥伴們，開創出全新電商系統，帶領台灣消費者享受最棒的服務體驗。同時，他也強調，「雙11購物節，淘寶台灣不會缺席」，將狂灑上億元，祭出重磅補貼。

雙11當天，淘寶台灣消費者可享受幾項優惠，包括「千萬商品0元免運」、「1元清空百萬購物車」等。阿里巴巴表示，11月1日到10日，1元清空百萬購物車將在淘寶台灣上線，計畫推出不同好禮的購物車，消費者只需花費1元，就有機會能清空這台購物車，把獎品帶回家，其中一台將會是價值百萬台幣的超狂購物車，於活動期間抽出一位獨享的幸運兒。

阿里巴巴集團首席市場官董本洪分享，透過授權品牌給優秀電商團隊克雷達經營的新電商平...
阿里巴巴集團首席市場官董本洪分享，透過授權品牌給優秀電商團隊克雷達經營的新電商平台《淘寶台灣》，帶給商家與消費者更好的電商體驗。圖／阿里巴巴提供
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淘寶台灣行銷長暨發言人林雅雯分享《淘寶台灣》將結合台灣本地品牌與跨境商品，也歡迎...
淘寶台灣行銷長暨發言人林雅雯分享《淘寶台灣》將結合台灣本地品牌與跨境商品，也歡迎更多消費者加入，一起感受豐富多元的線上購物新體驗。圖／阿里巴巴提供
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