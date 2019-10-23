共享機車夯 機車族保障不可少
2019-10-23 18:15
聯合報 記者沈婉玉
／即時報導
GoShare、WeMo等共享機車盛行，隨時、方便又不須自己花錢買車就能騎乘到新型的電動車，引起許多人躍躍欲試。英國保誠人壽提醒，想要享受新潮流的同時，別忘了加強自身的保障，騎乘機車由於是人包鐵，當發生意外時更容易造成傷亡。
共享機車「GoShare」自8月份在桃園展開營運後，獲得許多機車族青睞，近日更宣布進駐台北，吸引機車騎士們註冊。
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隨著數位科技的應用、網路平台的便利性，「你需要使用它，但你不需要擁有它」的「共享經濟」儼然成為新一代的消費哲學。然而，美食外送及共享機車所仰賴的是大量川流在車陣中的交通工具，搶時間、搶商機，往往卻忽略了機車騎士的安全及保障。
英國保誠人壽表示，經濟可以共享，保障可得量身打造，以保額新台幣100萬元為例，每天花不到一塊錢的費用，投保「自駕」機車保險，就能為自己多一分專屬的保障。
英國保誠人壽「e騎幸福意外傷害保險」針對自駕機車族群設計，提供意外傷害身故保險金，自駕機車意外傷害身故保險金為意外傷害身故保險金的4倍，為機車族提供具體實質的保障。
除此之外，網路投保「e騎幸福意外傷害保險」，可只針對單一交通工具投保，更符合經濟效益。
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