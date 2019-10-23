元山新廠啟用 單月產能倍增
2019-10-23 17:35
經濟日報 記者陳昱翔
／即時報導
散熱暨家電廠元山（6275）旗下東莞新廠目前正接受當地政府消防與環保法規認證，預估年底前可望正式投產，屆時月總產能將達100萬組，並提供當地汽車、工業等內需市場，挹注明年業績。
元山指出，公司受惠去年底官田廠落成啟用，產能分配家電、熱傳兩事業同步生產，今年已大幅提升公司營收規模，帶動今年以來除2月農曆春節外，單月營收均能維持2億元以上高水準，未來則將依訂單需求，持續擴增產線。
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據悉，去年底完工落成的台南官田新廠，未來將依訂單成長幅度擴增產線，使台灣廠最大月產能提升至70萬組，而東莞廠則有100萬組產能，合計最高產能將達170萬組，將具備產能優勢，有利於後續搶單。
元山今年9月營收為2.23億元，與去年同期成長5.39%，合計前三季營收為22.34億元，年增14.10％。元山表示，受惠擴廠效益逐漸顯現，帶動公司月營收呈現年成長趨勢，未來待東莞新廠正式啟用，將有助於元山營運升溫。
展望未來，元山內部預期，包括伺服器、工業用、車用等風扇產品進入出貨高峰，產能利用率也會快速提升，今年整體營運成長可期。據悉，元山已是歐洲及大陸一線車廠的一級供應鏈風扇廠，並直接參與客戶設計，顯示客戶對元山產品深具信心。
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