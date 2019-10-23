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永安石斑魚節明日開放訂桌 11月9、10日登場

2019-10-23 15:30經濟日報 記者吳秉鍇／即時報導

邁入20周年的「2019永安石斑魚節」將於11月9日、10日登場，今（23）日搶先公布澎湃好吃的「石斑魚饗宴」菜色，將自明日開放訂桌，今年首次與四大飯店聯合推出「快閃創意石斑魚料理」，限時、限量快閃優惠。

而永安區公所獨家打造的「厚唇家族-安啾」全新公仔亮相，邀請全國民眾到永安買尚青ㄟ石斑魚、吃澎湃好吃的石斑魚料理、拍照打卡拿好禮，搭乘免費景點導覽列車，探尋永安秘境。

今日2019永安石斑魚節記者會，由高雄市政府秘書長陳鴻益代表市長韓國瑜參加，他表示，今年石斑魚節為了落實市長照顧弱勢的施政，特別由永安區公所、台灣中油永安液化天然氣廠、台電公司興達發電廠、永安區漁會、永安區農會共同認捐公益桌次，邀請全國所有民眾，一起來到永安區，共同參與「2019永安石斑魚節」活動，一同見證高雄海線-永安區的美食與漁村風情。

他又說，2019永安石斑魚節，一系列精彩活動，有「石斑魚饗宴」，邀請二位名廚精心設計十道鮮美可口佳餚，內含七道頂級龍膽石斑魚特色料理，24日上午十時起開放民眾訂桌，每桌優惠價5000元，這種價格只有永安才有，愛好石斑魚的饕客千萬不要錯過。

其他活動好康還有嚴選在地新鮮石斑魚、搭配時令蔬果的石斑魚便當，一份只要98元，400份限時搶購；永安宮廣場的「魚市集」將現撈新鮮魚貨以最優惠價格讓民眾滿載而歸，今年加碼1500尾新鮮的石斑魚特賣，每二十分鐘一班的導覽列車，帶領民眾悠遊永新灣、鑽石沙灣、鹽田濕地、鹽田彩繪村、蘇班長安心漁場及天文宮等特色景點，一覽漁村風光，還有踩街嘉年華、魚的故事館、闖關遊戲等精彩活動，最後別忘了到最新知名設計師打造厚唇家族-安啾打卡點拍照上傳，還有機會獲得好禮。

為了讓更多人品嚐到永安石斑魚的美味，公所今年特別與高雄市區寒軒國際飯店、華園大飯店、高雄翰品酒店、晶頂101等四大飯店合作，設計「快閃創意石斑料理」以桌菜或單點的方式開放預訂，從11月活動期間至12月底，推出限時限量快閃優惠價。

邁入20周年的「2019永安石斑魚節」將於11月9日、10日登場。圖／高市府提供
邁入20周年的「2019永安石斑魚節」將於11月9日、10日登場。圖／高市府提供
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石斑
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