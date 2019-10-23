董座孟廣宬領軍做公益 捐物資掌櫃就捐10元助弱勢

2019-10-23 13:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／即時報導



每年10月中，是世界糧食日，全台智能櫃佈點最多的掌櫃，日前由掌櫃董事長孟廣宬領軍，特別到社團法人中華安得烈慈善協會總部，讓同仁擔任志工，協助裝箱前置作業準備，希望讓更多弱勢家庭能在最短時間內收到食物箱。

「志工朋友們，要檢查效期是不是都有半年以上喔！」安得烈食物銀行的工作人員，耐心地教著到現場做志工的掌櫃公司員工，就看到他們彎著腰，將一箱箱物資搬到定點，並仔細檢查手上食物有沒有過期。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

安得烈慈善協會，長年推動「食物銀行」計畫，將方便食用又能長期保存的「食物箱」寄送到服務對象家中，透過實際物資援助讓弱勢家庭免於飢餓之苦，每月平均受助的家庭已高達5,000多戶。

不單單做志工，掌櫃智能櫃還提供公益捐贈的服務，讓民眾也能把物資直接捐給安得烈，現在只要將白米、麵條、罐頭、肉鬆、麥片穀粉、保久乳等即食品妥善包裝封口後，到鄰近「掌櫃」櫃點，輸入資料並支付運費，不用1分鐘就能捐贈完成。此外，每一筆捐贈成功後，掌櫃將撥10元作為公益善款，捐贈給安得烈協會。

掌櫃董事長孟廣宬在做完志工後說：「我被分配到的工作是膠帶封箱，工作人員告訴我們要以包裝禮物的方式來貼膠帶，過程中我深有體會，真心希望收到食物箱的每個家庭，心情都能夠像收禮物一樣！」