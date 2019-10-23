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董座孟廣宬領軍做公益 捐物資掌櫃就捐10元助弱勢

2019-10-23 13:18經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

每年10月中，是世界糧食日，全台智能櫃佈點最多的掌櫃，日前由掌櫃董事長孟廣宬領軍，特別到社團法人中華安得烈慈善協會總部，讓同仁擔任志工，協助裝箱前置作業準備，希望讓更多弱勢家庭能在最短時間內收到食物箱。

「志工朋友們，要檢查效期是不是都有半年以上喔！」安得烈食物銀行的工作人員，耐心地教著到現場做志工的掌櫃公司員工，就看到他們彎著腰，將一箱箱物資搬到定點，並仔細檢查手上食物有沒有過期。

安得烈慈善協會，長年推動「食物銀行」計畫，將方便食用又能長期保存的「食物箱」寄送到服務對象家中，透過實際物資援助讓弱勢家庭免於飢餓之苦，每月平均受助的家庭已高達5,000多戶。

不單單做志工，掌櫃智能櫃還提供公益捐贈的服務，讓民眾也能把物資直接捐給安得烈，現在只要將白米、麵條、罐頭、肉鬆、麥片穀粉、保久乳等即食品妥善包裝封口後，到鄰近「掌櫃」櫃點，輸入資料並支付運費，不用1分鐘就能捐贈完成。此外，每一筆捐贈成功後，掌櫃將撥10元作為公益善款，捐贈給安得烈協會。

掌櫃董事長孟廣宬在做完志工後說：「我被分配到的工作是膠帶封箱，工作人員告訴我們要以包裝禮物的方式來貼膠帶，過程中我深有體會，真心希望收到食物箱的每個家庭，心情都能夠像收禮物一樣！」

公關江欣潔表示，當志工時，掌櫃的所有員工都仔細地檢查每一份物資的效期是不是都有六個月以上，就是希望小朋友收到這些食物後，能吃得安心，光想到他們的笑容和閃耀光芒的眼神，就覺得非常開心。

掌櫃智能櫃董事長孟廣宬（中）與同仁一起做志工，希望大家除了工作，對社會也能貢獻一...
掌櫃智能櫃董事長孟廣宬（中）與同仁一起做志工，希望大家除了工作，對社會也能貢獻一己之力。 圖／掌櫃提供
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