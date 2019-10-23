ITF將登場飯店業備戰 雲朗瞄準家庭客、晶華多通路助攻

2019-10-23 12:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ／即時報導



由台灣觀光協會主辦，全台規模最大2019台北國際旅展（ITF），將於11月8日於南港展覽館登場。搶攻國旅市場大餅，飯店業全面備戰，衝刺旅展接單業績，有助第4季營運表現。雲品（2748）隸屬的雲朗觀光集團表示，今年旅展主力瞄準家庭旅客，首推花蓮／礁溪特色房聯合住宿套券；晶華也表示，今年旅展端出多項優惠回饋市場，並在南港展覽館、台北晶華快閃店、以及線上購物平台同步開賣。

根據主計總處發布的107年家庭收支調查，去年全國平均每戶家庭消費支出為81.1萬元，由於外食文化與旅遊風氣的盛行，「餐廳及旅館」支出占家庭消費支出的比重逐年攀升，於去年達到12.3％，創下歷年新高。ITF為全年規模最大的旅展，吸客效益備受矚目，今年計有60個國家地區、共1,700個攤位參展。

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雲朗觀光表示，看準家庭客在旅遊的消費力，針對家中有小朋友的家庭，首次推出翰品花蓮/品文旅礁溪特色房聯合住宿套券9,000元，約原價3.9折，可在平日入住翰品花蓮「幾米四人房」並免費暢玩歡樂森林遊戲區，還可入住今年剛開幕的品文旅礁溪「樂旅小閣樓」，讓家庭旅客能趁著旅展檔期，一次購入最優惠的東部輕旅行。

晶華表示，今年ITF旅展旗下的台北晶華酒店、台南晶英酒店、太魯閣晶英酒店、捷絲旅、晶泉丰旅及晶英國際行館將攜手推出多款餐飲、住宿優惠，也將於台北晶華酒店地下一樓麗晶精品推出「晶華旅展快閃店」銷售台北晶華相關餐飲以及住宿優惠券，另，官方購物平台也將同步開賣台北晶華酒店的商品、11月4日開始至11日將進行全集團的商品銷售。