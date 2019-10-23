侯友宜：財政收支劃分法不改 新北財政每年減少204億元

2019-10-23 12:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ／台北即時報導



新北市長侯友宜今（23）日出席市政會議時，談及財政困難，他指出，若財政收支劃分法不改，新北市每年財政收入減少204億元，且人口不斷成長，過去九年來人均預算資源從1.06萬下降至1.02萬。侯友宜再次強調，近期多項重大建設、軌道建設，影響甚鉅，盼中央給予協助。

新北捷運萬大中和線第一期工程預算為550億元，中央只補助了174億元，中央可以補助到78%，但是給新北市的補助卻不到四成。侯友宜說，通車開工動土時曾拜託蔡英文總統多多支持，希望中央考慮到六都的財政分配上，在一般補助款及中央的統籌分配稅款，新北市都是最少的。

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侯友宜並指出，新北市的人口不斷的大幅成長，現已超過了400萬人口，從2011年到2019年的人均預算來看，這九年來不增反減，從1.06萬下降到1.02萬，是六都中人均最低的城市。

侯友宜強調，如果財政收支劃分法不改，中央統籌分配稅款跟一般補助款，新北市永遠都是最少的。若按往年算法，每年將會減少204億元財稅收入，十年下來就2,040億元，對新北市在軌道建設、重大建設的重要階段，發展中的大都會城市來說，影響甚鉅。

侯友宜認為，新北市是串起大台北的中心，影響整個大台北的發展，他再次拜託中央，提供新北市財政支援。否則，即便每年在所有作為開源節流，將編預算的歲入、歲出的短差儘量減少，但新北市負債仍然持續往上攀升。