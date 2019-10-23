國研院赴泰國參展 展示5項防災科技

2019-10-23 11:41 中央社 台北23日電



為了行銷台灣優質的防災技術，國研院代表團將赴泰國參加2019安全技術展覽會，並展出地震預警、防汛平台與智慧城市等技術成果，盼能促成台灣與新南向國家的科技合作。

國家實驗研究院副院長吳光鐘率代表團，將於10月28日到31日，赴泰國曼谷參加「2019安全技術展覽會」，將會展出「5D智慧城市、智慧橋梁安全防災管理系統、地震預警系統、多維度決策輔助系統、智慧防汛平台」5項技術成果，希望能增加與新南向國家的科技合作。

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國研院指出，這次展覽會以智慧城市為主軸，國研院代表團由國家地震工程研究中心、國家高速網路與計算中心兩個單位組成，除了展出尖端技術外，也希望藉此機會與國際安全防災產業相關機構、業者交流，增加未來安防產業的合作機會。

國研院表示，展出的5項技術中，「5D智慧城市」可應用於洪水、地震、橋梁、建築、水壩、文化場域、交通與安全相關的監測應用；「多維度決策輔助系統」可直接瀏覽三維空間影像，整合了數值地表高程資料，使影像更貼近實際地形起伏。

「智慧橋梁安全防災管理系統」採用智能管理方式，協助提供橋梁管理單位面對橋梁老劣化、震損、洪害等問題的管理與維護依據；「地震預警系統」不僅可在致災震波來臨前發布預警，也可透過智慧物聯網的聯動機制，自動啟動避災相關應變控制。

至於「智慧防汛平台」，可根據降雨及潮位預報資料，即時進行淹水預報、降雨大數據分析等功能。

國研院表示，希望藉由這次展會，讓東南亞國家認識台灣先進的防災科技，帶動台灣防災產業朝新南向國家發展，將台灣的防災技術推向世界舞台。