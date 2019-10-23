LINE台灣聯手中華開發創新加速器 擴大新星計畫
2019-10-23 11:26
經濟日報 記者彭慧明
／台北即時報導
LINE台灣今（23）日舉行秋季記者會，宣布擴大在台灣的LINE PROTOSTAR新星計畫，聯手中華開發創新加速器和勤業眾信會計師事務所，加入新星計畫的新創團隊，除了可獲得LINE相關的各項資源外，中華開發創新加速器將為每個團隊配備專屬經理人，以及勤業眾信將支援新創團隊在財務規劃、相關財務計畫書方面的協助。
透過這項計畫，可以了解新創公司的潛力，新創更可透過LINE的平台，連接泰國LINE的資源，成為新南向東南亞市場第一個地區。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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LINE台灣企業戰略部資深總監唐欣表示，新星計畫推出至今，已經協助超過30個生活、娛樂、教育與金融等相關團隊，也找尋有潛力的新創一起合作，未來將持續投資台灣的新創團隊。
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