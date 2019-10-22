親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

我將派警赴港押解陳同佳 港議員：想讓港府尷尬

貿易戰牽動不動產 CCIM：工業與辦公成商用投資焦點

2019-10-22 20:51經濟日報 記者黃阡阡／專題即時報導

美中貿易戰影響全球經濟，台灣不動產如何因應變局掌握新契機，CCIM台灣不動產投資協會今(22)日指出，工業與辦公是商用不動產的最佳男女主角，同時受惠台商回流，今年住宅市場交易也有推升，預估今年全國買賣移轉棟數約在28.5至28.8萬棟之間。

在商用不動產方面，桃園廣豐購物中心海外首席代表郭尚霖指出，2019商業地產市場中，工業與辦公是兩大要角，2019年第一季至第三季，純辦公類成交量為247億，工業類為377億，純辦與工業類的交易量創五年來新高，工業地產興旺主要受惠於電商物流興起與台商回流建廠。

此外，辦公室市場供不應求，除了需求量與總部化大增，另外因共享空間蓬勃發展也成為大量去化辦公室需求的主因。商用地產的表現與第三季台灣CCIM商業不動產投資信心指數（ICI）調查結果相符，一致顯示辦公室與土地開發是往正向樂觀的趨勢發展。

全球貿易戰中台灣出口衰退，同時也有轉單效應，正負效果互見，因應中美貿易戰，政府提供投資台灣方案，促使台商回台投資置產，預估可創造5萬多個就業機會，有了新的就業需求，就會帶動新的住宅租售需求，就台商回台其對住宅的需求，應在六都的豪宅市場，建議有意出售豪宅的業主，應掌握這一波買氣。

至於住宅市場，CCIM不動產論壇住宅組主講人孫素雯指出，今年前8月全國買賣移轉棟數累計195,353戶，隨著總統大選及立委選舉議題發酵，購屋族群恐有觀望心態，綜合預估今年全國買賣移轉棟數約在28.5至28.8萬棟之間，價格的部份，從房價指數顯示各地房價持續緩慢回穩中。

台商貿易戰
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

決戰智販機！久攻不下的四大超商，卡關什麼難題？

2019-10-22 15:47

日超商不再24小時營業 台灣業者不跟進

2019-10-22 18:39

納智捷新品搶市 裕隆集團進補

2019-10-22 14:36

仁寶旗下瑞寶生醫 攜手高醫大

2019-10-22 14:36

高階醫材廠 搶東協照護大餅

2019-10-22 14:36

新北招商達標 促成千億投資、創逾萬個工作機會

2019-10-22 14:11

中台灣新創產業加速器聯盟成軍 首波資金目標億元

2019-10-22 13:47

U值媒／行銷不民主？長時間的堅持己見

2019-10-22 12:48

台北自行車展 規模創高

2019-10-22 00:36

表／電動機車戰延燒共享市場 GoShare vs. iRent比一比

2019-10-22 00:34

如興攻高端女裝牛仔褲 收購港商慶侗

2019-10-22 00:33

大師論壇／涂登才：七步驟內化永續發展

2019-10-22 00:09

正高金門高粱醋 熱銷

2019-10-22 00:08

策略行銷／游國珍…獨包郵輪 賞櫻夜跑玩翻天

2019-10-21 23:10

管理講堂／張網得實 了解顧客需求

2019-10-21 23:09

管理錦囊／精實管理從尊重做起

2019-10-21 23:09

商業興觀點／品效合一 打進印度電商市場

2019-10-21 23:09

台灣e-Bike前三季出口倍增 創歷年新高

2019-10-21 23:08

車廠推動共享 試乘效應將助攻銷量

2019-10-21 23:05

負利率時代來臨 劉憶如：找不到定位 發鈔票也沒用

2019-10-21 19:13

三星公益路跑報名費472萬元創新高 全數捐家扶基金會

2019-10-13 16:49

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

來到0.2848元...日圓匯價再探逾5個月新低 哈日族賞楓衝一波

2019-10-22 13:02

觸控紅色鏈爆雷 台廠利多

2019-10-22 00:19

財長：暫不推動囤房稅

2019-10-21 23:30

帳戶久未往來不管它？小心被銀行主動「清理門戶」

2019-10-22 16:05

國泰投信大當機 傳遭駭客勒索未遂

2019-10-22 19:28

財長提2大理由：不推動「囤房稅」

2019-10-21 23:47

台商第四波大遷徙／六成台廠有興趣前進東協 最看好越南

2019-10-22 01:02

華為：不能用Google服務最傷 任正非：自己離世後不希望被記住

2019-10-22 00:16

房地合一稅 財部堅持不降

2019-10-22 00:19

CCL四哥風災停工 聯茂迎轉單

2019-10-22 00:20

華為手機銷售蒙塵 牽動供應鏈

2019-10-22 00:21

台幣連三升 挑戰30.5

2019-10-21 23:44

表／電動機車戰延燒共享市場 GoShare vs. iRent比一比

2019-10-22 00:34

PCB設備標準化 台廠動起來

2019-10-22 00:15

台商第四波大遷徙／南向4.0啟動 搶人搶地也搶商機

2019-10-22 01:01

台商第四波大遷徙／金車：越南年輕、敢花錢，此時不攻更待何時

2019-10-22 01:00

資通佳、傳產慘 今年外銷訂單估衰退4~6 %

2019-10-22 00:22

中華電5G領航隊 添生力軍

2019-10-22 00:33

決戰智販機！久攻不下的四大超商，卡關什麼難題？

2019-10-22 15:47

外銷接單連11黑 全年難轉正

2019-10-22 00:22

王道銀推高利活儲搶客 年利率1.85%

2019-10-21 23:59

歐菲光財務吃緊 產業殺價競爭緩解

2019-10-22 00:15

公股行庫表態 明年會幫員工加薪

2019-10-21 23:05

宏達電 加速發展5G+VR應用

2019-10-22 00:33

劉憶如談負利黑洞 學者看好美債黃金

2019-10-21 22:00

颱風洪水也賠！住宅火險保障新增5大項 三百萬戶受惠

2019-10-22 18:40

聯姻好樂迪破局 錢櫃提行政訴訟

2019-10-22 00:24

全球人壽 28億買科技園區廠房

2019-10-21 23:04

IMF示警台壽險買太多美元計價公司債 保險局4措施

2019-10-22 20:06

國泰金：股民信心回來了

2019-10-21 23:07

日超商不再24小時營業 台灣業者不跟進

2019-10-22 18:39

納智捷新品搶市 裕隆集團進補

2019-10-22 14:36

脫歐沒完沒了 外銀仍看好英鎊有望挑戰1.35美元

2019-10-22 08:37

雙11貨物報關潮 財部緊盯

2019-10-21 22:42

工研院攜手新竹市府 自駕車南寮首航

2019-10-22 14:33

科技、負利率擴大貧富差距 谷月涵對經濟前景悲觀

2019-10-21 22:23

鴻海印度廠 iPhone XR出貨

2019-10-22 14:36

企業盈餘補往年虧損 必須獲股東常會承認

2019-10-21 22:43

台商第四波大遷徙／老闆換腦袋 改打團體戰

2019-10-22 01:00

台商第四波大遷徙／尋找投資新樂園 兩點考量

2019-10-22 01:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top