貿易戰牽動不動產 CCIM：工業與辦公成商用投資焦點

2019-10-22 20:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ／專題即時報導



美中貿易戰影響全球經濟，台灣不動產如何因應變局掌握新契機，CCIM台灣不動產投資協會今(22)日指出，工業與辦公是商用不動產的最佳男女主角，同時受惠台商回流，今年住宅市場交易也有推升，預估今年全國買賣移轉棟數約在28.5至28.8萬棟之間。

在商用不動產方面，桃園廣豐購物中心海外首席代表郭尚霖指出，2019商業地產市場中，工業與辦公是兩大要角，2019年第一季至第三季，純辦公類成交量為247億，工業類為377億，純辦與工業類的交易量創五年來新高，工業地產興旺主要受惠於電商物流興起與台商回流建廠。

此外，辦公室市場供不應求，除了需求量與總部化大增，另外因共享空間蓬勃發展也成為大量去化辦公室需求的主因。商用地產的表現與第三季台灣CCIM商業不動產投資信心指數（ICI）調查結果相符，一致顯示辦公室與土地開發是往正向樂觀的趨勢發展。

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全球貿易戰中台灣出口衰退，同時也有轉單效應，正負效果互見，因應中美貿易戰，政府提供投資台灣方案，促使台商回台投資置產，預估可創造5萬多個就業機會，有了新的就業需求，就會帶動新的住宅租售需求，就台商回台其對住宅的需求，應在六都的豪宅市場，建議有意出售豪宅的業主，應掌握這一波買氣。

至於住宅市場，CCIM不動產論壇住宅組主講人孫素雯指出，今年前8月全國買賣移轉棟數累計195,353戶，隨著總統大選及立委選舉議題發酵，購屋族群恐有觀望心態，綜合預估今年全國買賣移轉棟數約在28.5至28.8萬棟之間，價格的部份，從房價指數顯示各地房價持續緩慢回穩中。