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玩美移動獲「亞洲百強企業」 傑出領導獎

2019-10-22 17:07經濟日報 記者蕭君暉/台北即時報導

訊連科技轉投資子公司「玩美移動」再次獲得國際肯定！作為全球美妝科技領導先驅，玩美移動榮獲素有「矽谷聖經」之稱的國際創投風向雜誌《紅鯡魚》（Red Herring）所評選的「亞洲百強企業」(Red Herring Top 100 Asia Award) 傑出領導獎殊榮。

玩美移動始終致力為美妝愛好者重新定義、建構美妝體驗消費之旅，以AI/AR高科技優化全通路美妝服務體驗，提升個人與品牌間的互動感受，繼而帶給美妝愛好者全方位且獨特的美妝消費旅程。

玩美移動獨創的全通路美妝服務體驗流程，同時提供橫跨實體店面、手機應用程式及網站等全方位的虛擬美妝體驗，透過 AR 試妝串連即時購買模式。該公司的「玩美彩妝」APP 至今已獲得全球超過七億五千萬次下載，質感細膩且具備高精準度彩妝色彩的 AR 妝感體驗也受到全球超過 200 個美妝品牌青睞，成為策略合作夥伴。

《紅鯡魚》（Red Herring）在過去 25 年來持續發掘、評選並表揚全世界在科技、生命科學與綠能技術等領域的傑出創新企業。評選指標包含企業財務現況、創新性、商業模式與策略及市場滲透率等，並由各領域的專家學者，及專業雜誌編輯進行嚴格審查，選出最具潛力的百強企業獲獎者。玩美移動被譽為 AI/AR 美妝科技領域的開拓者，透過發展獨創美妝高科技服務，為消費者美妝體驗帶來前所未有的突破性發展。

「此次獲得『亞洲百強企業』傑出領導獎的殊榮，再次證明了玩美移動在美妝消費旅程上打造創新體驗的實力與價值，很高興能持續受到國際的關注與肯定，」玩美移動總經理張華禎表示，「我們也將秉持以人為本的精神，不斷以創新思維挑戰 AI 及 AR

技術上的極限，創造獨特且高品質，並符合消費者需求的虛擬美妝體驗。」

玩美移動獲「亞洲百強企業」 傑出領導獎。玩美/提供
玩美移動獲「亞洲百強企業」 傑出領導獎。玩美/提供
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