親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

我國爆屈公病群聚感染！5旬婦痛到走不動

因為媒合所以承攬？外平台經濟下，外送員契約爭議

佳世達率旗下醫療艦隊成員 參加印尼醫療展

2019-10-22 16:31經濟日報 記者何佩儒／即時報導

明基／佳世達集團近年積極布局東協醫療市場，看好印尼成長潛力，率集團旗下的明基透析、明基口腔、怡安醫療器材，將於23日至26日赴印尼雅加達參加「第31屆印尼國際醫療展覽會」，其中明基透析的人工腎臟、明基口腔的數位牙材等都是首度參展，可望拓展當地醫療市場。

佳世達醫療器材事業群總經理楊宏培表示，目前印尼多數醫療器材仍是仰賴進口，依存度超過95%，代表當地醫材產業尚未蓬勃發展，明基／佳世達集團致力於研發及創新，擁有成熟的生產技術，並提供優良的品質，性價比遠高於歐美一線廠牌，產品在當地極具競爭優勢。

楊宏培指出，明基／佳世達集團布局東南亞市場多年，在印尼已有長期穩定配合的代理商，憑藉著對於當地市場狀況的掌握及對於法規申請流程的熟悉，可進一步縮短BenQ醫療產品在當地的上市時間，自2015年起至今，已銷售手術燈台產品超過百餘台，遍布各級公私立院所，同時配合在當地的推廣活動，BenQ品牌已廣範為各級醫院所知。綜合以上優勢，讓明基醫療艦隊的其它產品線能更快速的進入當地市場。

印尼是全球人口數排名第四（2.6億人口）的國家，且占東協國家人口約四成，醫療是印尼政府國家發展的優先事項，以及公眾對醫療保健和社會狀況的意識增強，未來市場成長潛力不容小覷。

雖然印尼醫療內需市場快速崛起，但當地醫療資源仍處於供需不平衡（醫療院所的總病床數量與醫療人力資源的人均分配比例低），顯示印尼在醫療設備與醫療照護人力資源相當不足，近年來在政府支持下，醫療產業投資的規模將持續擴大，是不可忽視的潛在市場。根據 Ken Research 報告指出，印尼醫療市場快速成長，2017年醫材市場規模約9.3億美元，2017-2022年複合成長率為9.6%。

此次參展，將由明基醫療艦隊中的明基透析展出人工腎臟、明基口腔提供植牙相關產品、怡安醫療則主推醫用耗材，期望能更深入瞭解當地市場，積極尋找合作夥伴。

明碁口腔手術導板。 佳世達／提供
明碁口腔手術導板。 佳世達／提供
分享

明基醫印尼佳世達
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

決戰智販機！久攻不下的四大超商，卡關什麼難題？

2019-10-22 15:47

中台灣新創產業加速器聯盟成軍 首波資金目標億元

2019-10-22 13:47

納智捷新品搶市 裕隆集團進補

2019-10-22 14:36

仁寶旗下瑞寶生醫 攜手高醫大

2019-10-22 14:36

高階醫材廠 搶東協照護大餅

2019-10-22 14:36

新北招商達標 促成千億投資、創逾萬個工作機會

2019-10-22 14:11

U值媒／行銷不民主？長時間的堅持己見

2019-10-22 12:48

台北自行車展 規模創高

2019-10-22 00:36

表／電動機車戰延燒共享市場 GoShare vs. iRent比一比

2019-10-22 00:34

如興攻高端女裝牛仔褲 收購港商慶侗

2019-10-22 00:33

大師論壇／涂登才：七步驟內化永續發展

2019-10-22 00:09

正高金門高粱醋 熱銷

2019-10-22 00:08

策略行銷／游國珍…獨包郵輪 賞櫻夜跑玩翻天

2019-10-21 23:10

管理講堂／張網得實 了解顧客需求

2019-10-21 23:09

管理錦囊／精實管理從尊重做起

2019-10-21 23:09

商業興觀點／品效合一 打進印度電商市場

2019-10-21 23:09

台灣e-Bike前三季出口倍增 創歷年新高

2019-10-21 23:08

車廠推動共享 試乘效應將助攻銷量

2019-10-21 23:05

負利率時代來臨 劉憶如：找不到定位 發鈔票也沒用

2019-10-21 19:13

遠百周年慶業績挑戰125億元 精品、家電成長最強

2019-10-21 12:18

東陽受惠北美旺季 第4季獲利可望增加

2019-10-21 11:37

星宇A321neo首架新機28日抵台 拍到有機會得機票、相機

2019-10-21 11:10

三星公益路跑報名費472萬元創新高 全數捐家扶基金會

2019-10-13 16:49

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

觸控紅色鏈爆雷 台廠利多

2019-10-22 00:19

財長：暫不推動囤房稅

2019-10-21 23:30

憂新儲蓄險保費漲3成 買舊保單先聽專家3建議

2019-10-21 17:46

財長提2大理由：不推動「囤房稅」

2019-10-21 23:47

台商第四波大遷徙／六成台廠有興趣前進東協 最看好越南

2019-10-22 01:02

華為：不能用Google服務最傷 任正非：自己離世後不希望被記住

2019-10-22 00:16

負利率時代來臨 劉憶如：找不到定位 發鈔票也沒用

2019-10-21 19:13

來到0.2848元...日圓匯價再探逾5個月新低 哈日族賞楓衝一波

2019-10-22 13:02

CCL四哥風災停工 聯茂迎轉單

2019-10-22 00:20

華為手機銷售蒙塵 牽動供應鏈

2019-10-22 00:21

表／電動機車戰延燒共享市場 GoShare vs. iRent比一比

2019-10-22 00:34

房地合一稅 財部堅持不降

2019-10-22 00:19

台幣連三升 挑戰30.5

2019-10-21 23:44

AI學校已培養500人 東海大學表示這波浪潮不缺席

2019-10-21 21:24

PCB設備標準化 台廠動起來

2019-10-22 00:15

台商第四波大遷徙／南向4.0啟動 搶人搶地也搶商機

2019-10-22 01:01

資通佳、傳產慘 今年外銷訂單估衰退4~6 %

2019-10-22 00:22

傳產接單輪流慘！9月化學品接單跌幅高達28.7%　

2019-10-21 19:30

台商第四波大遷徙／金車：越南年輕、敢花錢，此時不攻更待何時

2019-10-22 01:00

中華電5G領航隊 添生力軍

2019-10-22 00:33

外銷接單連11黑 全年難轉正

2019-10-22 00:22

王道銀推高利活儲搶客 年利率1.85%

2019-10-21 23:59

歐菲光財務吃緊 產業殺價競爭緩解

2019-10-22 00:15

公股行庫表態 明年會幫員工加薪

2019-10-21 23:05

劉憶如談負利黑洞 學者看好美債黃金

2019-10-21 22:00

亞錦賽奪金 MOD創年度棒球收視紀錄

2019-10-21 21:10

宏達電 加速發展5G+VR應用

2019-10-22 00:33

八成三民眾願轉換5G 電信業：首年就有百萬用戶

2019-10-21 19:48

谷月涵談負利率 憂貧富差距擴大

2019-10-21 21:08

聯姻好樂迪破局 錢櫃提行政訴訟

2019-10-22 00:24

「皇普莊園」要動工了 台中最大危老更新案11月開賣

2019-10-21 18:30

住都中心公辦都更首案 麗寶建設搶下台銀圓山案

2019-10-21 18:19

脫歐沒完沒了 外銀仍看好英鎊有望挑戰1.35美元

2019-10-22 08:37

雙11貨物報關潮 財部緊盯

2019-10-21 22:42

科技、負利率擴大貧富差距 谷月涵對經濟前景悲觀

2019-10-21 22:23

國泰金：股民信心回來了

2019-10-21 23:07

外送員強制加保意外險？ 勞動部24日與外送業者座談

2019-10-21 19:46

帳戶久未往來不管它？小心被銀行主動「清理門戶」

2019-10-22 16:05

全球人壽 28億買科技園區廠房

2019-10-21 23:04

台北自行車展 規模創高

2019-10-22 00:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top