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長汎旅行社推四大亮點 明年營收拚40億

2019-10-22 16:24經濟日報 記者黃文奇／台北即時報導

長汎旅行社搶市，推四大亮點。長汎旅行社董事長陳憲弘表示，將以重質不重量的做法，整合長榮、立榮兩大航空的資源，祭出四大亮點，推出更優質的旅遊產品，今年營收目標訂在38億元，明年期許能突破40億元大關。

陳憲弘指出，今年長汎旅遊產品有四大亮點，包括一、新航點與航線，二、主題旅遊，三、達人帶路，四、離島優惠等，期許搭配11月的旅展，能延續今年的旅遊買氣。

長榮集團旗下旅行社長汎假期於2015年正式成立，並成爲長榮航空直營旅行社。經營策略是扮演長榮集團旗下生活產業的中心者，協助整合國內外相關資源，如長榮航空及立榮航空的國內外航點機位、全球長榮桂冠酒店訂房服務、長榮國際儲運舒適安全的接駁服務等。

亮點方面，首先，長汎假期的出境產品是以長榮航空航點為主軸進行延伸，並配合長榮航空的新航線開航，打造有別於市場的產品。今年，夏季在台灣人最喜愛旅遊地區日本新開航了青森、名古屋、松山三條航線，東南亞則有越南峴港新航線，從9月包機至12月轉為每日航班。此外，長程線即將在2020年2月開航義大利米蘭，長汎假期以此航點為主軸，搭配原有航點雙點進出，規劃了義大利周邊各國的優質旅遊產品。

其次，主題旅遊方面，長汎假期成立以來對於主題旅遊的發展也投入極大的心力，其中「世界摩托車錦標賽(MOTOGP)」為摩托車界最重要的賽事，長汎領先市場各家業者，成為MOTOGP賽事旅遊主題之首創。

近年運動休閒風氣越來越興盛，長汎自成立起持續發展澳洲黃金海岸馬拉松的行程，帶著跑友在最美海岸線參與賽事，更在今年更與長榮航空結合「長榮世界跑專案」，與各地旅遊局及路跑協會、跑團合作，以全球馬拉松賽事為主題結合賽事與觀光旅遊的行程。

至於達人帶路，台灣民眾一向對美食有濃厚興趣，當美食遇合美酒，更讓饕客盡興。長汎除了汎遊中國的北京、江南美食之旅，也將在充滿節慶氣氛的12月邀請喜愛品酩的旅客與品酒達人來一趟「微醺關東」之旅。

長汎與日本百年經典品牌三得利SUNTORY攜手合作、由知名酒評達人賴偉峰Otto Lai帶路的微醺關東美酒之旅，除了認識百年品牌一路秉持的製酒精神，行程並規劃一探武藏野啤酒廠的釀製奧秘、品嚐日本神話級「神泡」頂級啤酒The PREMIUM MALT’S。

特別的是，日前推出離島居民優惠，立榮航空擁有國內最完整離島航點，為離島居民信賴之航空公司，為了提供離島居民更好的旅遊服務，長汎結合立榮航空推出了「買國外+1元送國內」的優惠方案，澎湖、金門、馬祖居民只要向長汎的於當地的合作旅行社購買指定國外行程，即可以1元加購離島往本島國內航段機票，行李重量還可由原本的10公斤提高到30公斤。

長汎旅行社董事長陳憲弘。記者黃文奇/攝影
長汎旅行社董事長陳憲弘。記者黃文奇/攝影
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