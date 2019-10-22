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決戰智販機！久攻不下的四大超商，卡關什麼難題？

2019-10-22 15:47商業周刊 李雅筑、蔡茹涵／商業周刊

這台鮮食智販機瞄準微波功能，未來消費者選擇心儀的便當後，將可自動微波加熱，熱騰騰...
這台鮮食智販機瞄準微波功能，未來消費者選擇心儀的便當後，將可自動微波加熱，熱騰騰的鮮食立刻到手。　圖／商業周刊駱裕隆
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10月22日，全家便利商店第二代科技店開幕，其中，首度亮相的智慧販賣機台最受矚目。因為，包含統一超、萊爾富、OK超商等，如今四大超商全都加入了智販機戰局！

因應少子化、缺工等問題，智販機被視為零售業未來趨勢，更是超商轉進無人店之前的解方。

但令人好奇的是，一向在科技創新領域衝前頭的全家，竟在這場最新爭奪賽中，最晚起跑。

而攤開其他三家的智販機成績，皆與原先預期目標有很大差距。OK超商曾喊出今年年底前設置千台，目前僅450台；小七喊出年底500台，目前僅130台，萊爾富更是只有5台。

為何眾家皆卡關？「這行並沒有想像中容易，」全家資訊本部長洪秀佳解釋，智販機背後的隱形成本高，得打破既有思維。

用它開拓新市場，物流成本、設台地點是全新課題

事實上，相比智販機大國日本和中國，台灣超商密度排名世界第二、僅次於韓國，智販機市場等於是夾縫生意；此外，它比門市消費者更分眾，品項數又僅有門市的百分之一，每台商品組合得更加精確，對業者來說，這些都是全新課題。

因此，各種兩難抉擇開始了。若智販機設在原有的門市附近，可採行子母店模式，由同一店長管理門市和智販機，以大幅降低補貨的勞務成本。目前，各家超商皆有此模式，作為進入新市場的前哨站。然而，這可能僅是分擔既有的客群，對於開拓新商圈或新客群的助益較小。

相反的，若是想快速衝市場，機台就要設在全新地點，甚至是封閉型商圈，但當機台之間距離一遠，物流成本即升高，規模經濟效益較難彰顯。

這驗證許多業者的說法：「智販機崛起，將成為零售業者重新洗牌的關鍵。」因為對龍頭超商業者來說，原有門市數目過多且密集，既有優勢反而可能成為推動智販機的包袱。

最早推出智販機的OK超商，即選擇跳脫過往門市的拓展策略，瞄準政府機關、社區、學校等封閉商圈，搶攻市占率。

進駐校園或市政府，設立法規嚴格、還得靠競標爭取

「在現今拓點不容易狀況下，這可繞過同業，攔截生意！」OK超商營運本部協理詹醒昇談到，為了進攻政府和學校等地，設計兩段式物流模式，透過中繼站和摩托車運送的相互搭配，因應配送距離太遠的新挑戰。

不過他也坦言，這些新地點多數得透過競標方式取得，設立法規也較嚴格，光是在高雄市政府設立四個機台，就花費半年時間。

不少同業更點名OK超商：智販機進入校園不是門好生意，因學生消費力不高，機內商品還得符合校園法規，發展成效不明顯。對此，詹醒昇回應：「營收的確不會很高，但長期收益穩定，也能用數據了解年輕人，絕對是新市場！」

除了設點策略不同，智販機的帳務，包含機台系統串接與支付方式，也是這一場商戰的勝負關鍵之一。這不僅影響人員勞務問題，也攸關消費者的使用意願。

支付方式、種類，攸關消費者體驗和使用意願

目前，各家機台已能自動連結POS系統，不需由人員後續清帳。不過，在支付端有兩條路，一是串接自家支付系統，二是選擇與金融業合作。前者好處在於能深化會員經營，後者好處是能擴大使用者族群，但挑戰是得被分潤。

比如，OK超商就祭出微信、街口等超過20種非現金的支付方式，堪稱市場之最；龍頭小七則是為了串接會員系統，僅限會員使用，近期更推出現金支付功能，這與智販機的無現金趨勢並不符，顯示業者在消費習慣未建立前，還得歷經過渡期，畢竟支付方式若限制多，等於自砍生意。

各大超商近兩年搶進智販機，但全家董事長葉榮廷觀察，至今超商仍未發展出「主流」玩法。事實上，日本全家兩年前經營智販機子公司，拓展近兩千台，仍在找尋獲利模式。

因此，全家在台灣選擇三種模式並進測試。一是前述子母店、二是店中店，放在店內解決尖峰時段的勞務、三是實驗性的「新24小時模式」，在門市外設智販機，大夜班後關閉門市，藉此觀察單靠智販機能否滿足消費者需求。

多管齊下，就能吃到最大市場嗎？智販機廠商、天來集團創辦人陳來助認為，超商得整合旗下的物流、金流和資訊流系統，因為如同螞蟻雄兵的智販機，將串起前所未見的效應，「未來誰懂得玩這個平台經濟，才會是贏家。」

四大超商PK智販機，全家起跑最晚

OK超商

時間：2018/3

台數：450

戰法：推加盟模式，瞄準封閉型商圈

優勢：店數多、支付方式多元

劣勢：得分潤交易手續費

統一超商

時間：2018/6

台數：130

戰法：子母店，多數進駐企業大樓

優勢：攻上班族商圈

劣勢：支付方式少

萊爾富

時間：2019/3

台數：5

戰法：子母店，瞄準封閉型商圈

優勢：以AR拍照機提升體驗

劣勢：仍在實驗階段

全家

時間：2019/10

台數：4

戰法：子母店、店中店、店外24小時

優勢：推螢幕智販機、鮮食便當機

劣勢：仍在實驗階段

但以目前戰局看來，多數業者在關注經營成本的同時，不免會忽略：消費體驗如何提升？如同今年統一超暫緩無人店計畫，業界最大的反思就是，它的設計服膺於業者需求，較少從消費者角度出發。

這場超商智販機大戰誰能勝出，最終得回歸到解決消費者痛點，才能提供更多差異化服務，與門市相輔相成。

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不到一坪的戰場... 四大超商 全面爭設智販機
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※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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