明基／佳世達參加印尼醫療展 布局東協市場

2019-10-22 15:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／即時報導



明基／佳世達集團近年積極布局東協醫療市場，看好印尼成長潛力，率集團旗下的明基透析、明基口腔、怡安醫療器材，將於10月23日至26日，赴印尼雅加達參加「第31屆印尼國際醫療展覽會（INDONESIAN HOSPITAL EXPO）」，其中明基透析的人工腎臟、明基口腔的數位牙材等都是首度參展，希望積極拓展當地醫療市場。

印尼是全球人口數排名第四（2.6億人口）的國家，且占東協國家人口約四成，醫療是印尼政府國家發展的優先事項，以及公眾對醫療保健和社會狀況的意識增強，未來市場成長潛力不容小覷。

佳世達指出，雖然印尼醫療內需市場快速崛起，但當地醫療資源仍處於供需不平衡中（醫療院所的總病床數量與醫療人力資源的人均分配比例低），顯示印尼在醫療設備與醫療照護人力資源相當不足，近年來在政府支持下，醫療產業投資的規模將持續擴大，是不可忽視的潛在市場。

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根據 Ken Research 報告指出，印尼醫療市場快速成長，2017年醫材市場規模約9.3億美元，2017-2022年CAGR為9.6%。

佳世達醫療器材事業群總經理楊宏培表示，目前印尼多數醫療器材仍是仰賴進口，依存度超過95%，這代表當地醫材產業尚未蓬勃發展，明基／佳世達集團致力於研發及創新，擁有成熟的生產技術，並提供優良的品質，性價比遠高於歐美一線廠牌，產品在當地極具競爭優勢。

楊宏培也說，明基／佳世達集團布局東南亞市場多年，在印尼已有長期穩定配合的代理商，憑藉著對於當地市場狀況的掌握及對於法規申請流程的熟悉，可進一步縮短BenQ醫療產品在當地的上市時間，自2015年起至今，已銷售手術燈台產品超過百餘台，遍布各級公私立院所，同時配合在當地的推廣活動，BenQ品牌已廣泛為各級醫院所知。綜合以上優勢，讓明基醫療艦隊的其它產品線能更快速的進入當地市場。

此次參展，將由明基醫療艦隊中的明基透析展出人工腎臟、明基口腔提供植牙相關產品、怡安醫療則主推醫用耗材，期望能更深入了解當地市場，積極尋找合作夥伴。