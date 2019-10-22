暢遊靠這張！桃捷X阪神電氣鐵道聯合套票 11月8日限量發售
桃園捷運公司今（22）日於A12機場第一航廈站，舉辦「桃園捷運X阪神電氣鐵道」聯合紀念套票發表記者會。這是繼今年1月，雙方簽署合作意向書，進行彩繪列車、官方網站及車站廣告交換後，擴大、深化彼此合作關係，宣布將於今（2019）年11月8日限量發行3,000套（台灣2,000套、日本1,000套）「2019旅行台灣大阪神戶乘車券優惠套票」，結合了桃園捷運、阪神電氣鐵道、南海電鐵，只要一券在手，就能暢遊大阪、神戶著名觀光景點。
今日記者會桃捷公司邀請台灣創作才女歌手黃小玫甜美開唱「我們搭阪神電車去吧！」，用歌聲歡迎遠道而來的阪神電氣鐵道株式會社社長秦 雅夫等日本貴賓，也透過歌詞、影片帶大家認識阪神電氣鐵道沿線景點。
桃園市長鄭文燦表示，今年初桃捷公司和阪神電氣鐵道雙方進行彩繪列車交換，獲台灣和日本民眾的廣大迴響，成功宣傳兩地的觀光。因此，他相信再透過彼此深化合作，發行聯合紀念套票會更成功。根據觀光局的數字，今年台灣旅客赴日觀光預估將達500萬人次，日本也有210萬人左右來台觀光，加起來710萬的觀光人次，極具旅遊商機潛力。
觀光局長周永暉說，鐵道是觀光產業非常重要的一環。因此，在辦台日觀光高峰會之前，會先辦一場台日鐵道研討會，政府先將交通、產業串連起來讓觀光產值極大化。
桃捷公司董事長劉坤億指出，這項活動讓桃捷公司以及桃園市的觀光宣傳達到非常好的效果，今年7-9月已達到38.6%，9月份更衝到40%，他希望透過這次雙方發行聯合紀念套票，不僅讓日本關西還有台灣桃園的觀光旅客有更便捷的交通，也促進雙方的觀光發展。
阪神電氣鐵道代表取締役社長秦 雅夫則說，今年初，雙方進行彩繪列車還有廣告交換等合作，讓阪神電鐵的沿線乘客開始深入了解桃園捷運。合作以來，阪神電氣鐵道的台灣籍乘客運量也順利成長。希望透過這次桃園捷運、日本阪神電氣鐵道、南海電鐵的三方合作，讓台灣與日本的旅人們，能進一步的走訪，並認識阪神電鐵和桃園捷運沿線的風光魅力。
『旅行台灣大阪神戶乘車券優惠套票』11月8日在台北國際旅展以及機場捷運 A1、A12、A13同步開賣，售價為新台幣510元。票券設計以手繪方式呈現列車意象及在地景點，並融入客家牡丹花以及日本櫻花特色，呈現精緻又大方的客家風情以及濃濃的日式情懷。套票內容包含桃捷限量版單程票一張、南海電鐵難波至關西機場間單程票一張，以及阪神電氣鐵道一日票一張。讓想要去日本關西旅遊的旅客，購買套票就能直達桃園國際機場，飛往日本關西機場後，搭乘南海電鐵直奔大阪市中心、再用阪神電鐵一日票，暢遊神戶港、甲子園棒球場等知名景點。
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