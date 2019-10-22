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千才生醫立足光醫材 朝建置光療程邁進

2019-10-22 15:02經濟日報 記者李珣瑛／新竹即時報導

創櫃公司千才生醫（7521）執行長高嵩岳表示，千才生醫成立的願景，是想在人口老化的現況下，創造讓世人感到幸福的平台；長期目標是成為一家提供「光服務」的結合光療程及特色長照（AIoT）的企業。

自從2005年LED光療技術取得FDA認證後，即成為全球整形美容界的寵兒，用於活化、再生與改造肌膚的光療美容更是蓬勃發展。

高嵩岳表示，十年前原打算由千才科技投入當時正在崛起的LED照明產業；但LED的規模龐大，一般中小企業難以企及，他便在台灣醫美協會的朋友推薦之下，開始研究LED光療醫學的應用。經過三年的臨床實驗，終於在2013正式成立千才生醫，並獲准進入竹北生醫園區。

千才生醫目前實收資本額4,300萬元，去年每股獲利近2元。公司已於2017年登錄創櫃版，今年規劃增資至1.5億元，朝2020年第4季公開發行；2022年第3季股票轉上市櫃目標努力。

他說，千才生醫產品主要類型分為：光生化、及光物理兩大類。光生化包含光療儀、光面膜等，光物理產品有平面式質子探測器（CROSS），並再利用此技術發展出光子探測器。該公司結合產官學能量共同開發新產品，期望能推出符合市場需求的醫療器材。

光生化產品利用特定光波長，達到不同治療效果的目的。光生化產品初期以自有醫療院所通路並搭配醫生團隊，建立相關療程及臨床治療經驗，建立產品口碑。再利用國內既有抗衰老醫療通路，提供所需之環境儀器設備與國內醫院醫生共同開發相關療程，透過彼此合作擴大國內市占率，同步藉由國外合作夥伴品牌通路，開擴國外OEM市場。

光物理產品利用高速離子檢測系統，來增進高能物理放射治療的穩定度及確保放射治療。目前已有中央大學技轉的平面式質子探測器CROSS，並再利用此技術發展出光子探測器。質子刀及光子刀品保系統因應每日品保檢驗曠日費時，千才生醫依據客戶端需求已經完成開發適用於掃描式質子束的Stripionizationchamber及分析軟體，在2分鐘內完成精確的每日品保項目（位置、大小、速度及能量）保證高品質治療。

千才生醫執行長高嵩岳。記者李珣瑛／攝影
千才生醫執行長高嵩岳。記者李珣瑛／攝影
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千才生醫總經理張新棠展示應用國產的半導體雷射「低能量靜胍雷射」產品，成為復健科新...
千才生醫總經理張新棠展示應用國產的半導體雷射「低能量靜胍雷射」產品，成為復健科新寵。
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