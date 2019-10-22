工研院攜手新竹市府 自駕車南寮首航

2019-10-22 14:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ／新竹即時報導



工研院與新竹市政府合作，共同推動「Taiwan No. 0001」自駕車，今（22）日於新竹南寮漁港揭牌上路，成為全台首輛能在開放場域驗證的自駕車，開創國內智慧駕駛新里程。

工研院自駕車「Taiwan No. 0001」有兩大亮點，第一、可行駛在無須交通管制的開放場域如南寮漁港，展現工研院自駕車於窄巷穿梭自如，自在運行於人車混流道路的研發實力；第二、採用軟體模組化技術，適用於各種車款如轎車、休旅車、貨車、卡車及巴士等等。值得一提的是，台灣與歐美路況相異，路上常見汽機車、腳踏車和行人混流，未來透過自駕車在開放場域測試，可蒐集真實道路狀況的資訊，助我國自駕車技術快速成長，帶動台灣相關產業進軍國際。

根據波士頓諮詢公司（BCG）預測，2025年自動駕駛汽車市場產值將達420億美元， 到2035年，自動駕駛汽車將占全球汽車銷量的四分之一，自駕車市場前景闊，各國均積極投入發展。

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新竹市長林智堅表示，新竹市政府秉持「友善創新、開放場域」的精神，致力串聯產學研資源，把最好、最尖端的科技與服務帶給市民，而工研院是市府最好的夥伴，雙方經過專業評估後，選定南寮漁港作為自駕車的實驗開放場域，成為全國第一個在真實道路上行駛與驗證的自駕車示範區域，更取得全國第一張自駕車車牌「試0001」；「希望藉由不斷提升科技產業讓國人生活更好」，林智堅市長強調，期望透過發展自駕車，帶動台灣半導體產業及自駕車的核心技術，包括影像、雷達、通訊、人工智慧與高精密度的圖資技術等，而我們新竹市更是自駕車軟體產業的核心，例如晶片與車載通訊，不只可以帶動汽車相關電子產業的升級，更可創造新的服務模式，期待未來新竹市在觀光甚至2021新竹燈會都有機會應用自駕車接駁服務，實質改善交通接駁等問題，創造自駕車應用的無限可能。