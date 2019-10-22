新北招商達標 促成千億投資、創逾萬個工作機會

2019-10-22 14:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ／台北即時報導



新北市長侯友宜今（22）日赴議會接受總質詢。有關新北招商成效，侯友宜指出，新北市在今年年初設定的招商目標已達成，目前已落實的投資金額超過1,000億元，創造超過18,000個就業機會。

侯友宜年初祭出招商一條龍政策，並喊出「帶領企業一起從1到10,000」，即「一年內攜手十個招商夥伴，服務百件招商案，達成千億元投資，創造萬個工作機會」。

侯友宜說，截至目前，新北市府經發局已服務39家回流台商，初估投資金額約逾2,500億元。併計公有土地招商及協助民間投資案等，投資總金額超過3,800億元，已落實超過1,000億元，創造超過18,000個就業機會，今年新北市府目標已經達標。

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另外，侯友宜呼籲希望中央預算分配應公平，以預算與人口數來算，新北市獲得的中央統籌分配稅款和補助款的人均預算最少，有很多重大施政，像是三環三線共需7,000多億，財政實在困難，盼中央能多給予補助，減輕新北市財政負擔。

關於捷運環狀線通車期程，侯友宜說，環狀線預計12月底通車，但是仍需交通部核定營運許可，方能由市府擇期通車，關於環狀線周邊的噪音，近期已將尖銳噪音改善符合市民期待。

至於議員關心三重停車場不足，侯友宜表示，三重地區目前已核定規劃與施工中的停車場計有光榮國小、公37、信義公園、重陽公園及興華公園等五案，今年也完成啟用三重商工地下停車場，全市規劃要再興建22座停車場，由中央前瞻計畫補助新北市總經費三分之一，地方負責三分之二。