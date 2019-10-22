中台灣新創產業加速器聯盟成軍 首波資金目標億元

2019-10-22 13:47 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／台中即時報導



新創產業需要資金，科技部中科管理局為凝聚中台灣育成加速能量，發展智慧機械、智慧醫療等人工智慧領域，上午邀請11家國內新創加速器及頂尖創業育成中心成立「中台灣加速器聯盟」局長許茂新說，首波以協助15家新創團隊募集1億元資金為目標，政府也會給予在資訊、場地等各方面等值的支援。

科技部次長許有進上午親自南下參與了聯盟成立大會，他致詞時指出，人才、資金、技術與市場是新創業者成功的重要環節，打造友善的創新創業環境也是科技部重要任務，期盼中台灣加速器聯盟的成立能建構國際化、充滿活力的創業生態網絡系統，帶領台灣的新創團隊邁向國際市場。

許茂新也指出，中科智慧機器人自造基地提供業師、資訊和設備等的協助，目前已成為新創產業的培養基地，中台灣加速器聯盟的成立能提供資金，是打造台灣創業生態圈新的開始，未來也將持續引進國內外更多資源，加速扶持新創團隊，為園區企業發展注入新技術能量。

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在中科管理局的促成下，今也協助進駐的新創企業格斯科技公司與越南峴港孵化器(DNES)簽署合作備忘錄，對接國際合作資源，強化國內業者前進國際市場之競爭力，雙方代表都認為這次的合作是促進兩國新創團隊發展的開始。

峴港孵化器總監Nhi Nguyen提到中科有豐厚的智慧機械產業資源，加上台灣團隊具有優秀的技術力，目前正值越南經濟起飛的黃金期，期盼越南與台灣能有更密切合作創造雙贏之局。

格斯科技公司從事鋰電池的優化發展，總監楊宗樺感謝科技部及中科管理局的協助，讓新創公司在草創初期就能進入國際市場，爭取商機。

金嗓電腦科技股份有限公司董事長蔡世寅上午也出現在會場，他透露，因為看好格斯科技這家新創產業，他自己已扮演加速器角色給予投資。