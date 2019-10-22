贈與繼承風氣南北差很大 桃園成關鍵分水嶺
房仲統計今年1~8月六都建物繼承、贈與移轉件數變化指出，中南部民眾偏好以贈與方式，把房子移轉給子女，大台北則是繼承量持續升高，台北市建物繼承量年增逾5%，新北年增也逾3%。
中信房屋總經理張世宗表示，不動產傳承子女有贈與、繼承、現金贈與再買賣等三種方式，各有優缺，並無最佳模式，民眾移轉前應先了解有哪些稅目後再精算決定。
中信房屋根據六都地政局資料，統計今年1~8月六都建物繼承、贈與變化。繼承部分，台北市前8月達6,661件，較去年同期增加5.35%，六都增加最多，新北增加3.26%第二，桃園、台南、高雄繼承移轉量均減少，台南減少3%最多。
贈與部分，新北減少1.2%最多，台北與去年持平；高雄今年前8月達3,383件，較去年增加5.5%最多，台中也成長2.76%。
整體數據顯示，桃園以南，贈與不動產風氣較盛，雙北則以繼承較為熱門。
大家房屋企研室主任郎美囡分析，雙北繼承移轉棟數持續攀高，主因有二，一是大台北房價高，愈來愈多人買不起，或是不想痛苦買房付貸款，選擇等房，等待老人家過世，繼承房子。
第二，贈與房子要贈與稅，還要土地增值稅，如果房子持有很久，土增稅不少， 尤其是房價居高不下的大台北，父母要送房，往往還得繳一筆可觀稅額，很多人只好繼承，除了免繳土增稅，還有1,200萬元免稅額以及扣除額，比贈與節稅。
桃園以南贈與方式較熱門，主要是房價低，不少富爸媽想把財產移轉給子女，會採取買房贈與方式，以較低的公告現值和房屋評定現值，代替現金移轉，以減少贈與稅。
中信房屋表示，不論繼承或贈與房屋，子女未來轉售房屋時，由於取得成本都採取得時的公告現值及房屋現值，出售價格則是市價，相減之後，往往有巨額獲利，面臨高額房地合一稅。
也因此，不少人以內親屬間財產買賣的方式移轉不動產，利用每年各贈與220萬元免稅額，逐年先以現金贈與子女，再由子女以贈與的現金買入父母名下不動產，相關稅負則按一般不動產買賣規定辦理。
房仲業表示，上述三種方式，各有優缺，繼承要等待，但節稅效果好，贈與可以立即做財產移轉，但房子若持有很久，得繳納不少土地增值稅，買賣則可讓子女未來轉售時，較不會面臨房地合一重稅問題，建議移轉前多方評估。
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