國寶集團30年 董座邵明斌：未來朝全方位樂活服務前進

2019-10-21 21:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ／即時報導



今年成立滿30周年的國寶集團，董事長邵明斌表示，未來30年國寶集團訂下五大願景，第一生活方面，將整合旗下不同產業資源，使殯葬產業生活化，創造更多生命色彩，打造樂活產業鏈。第二創新部分，持續引領殯葬業革新走向透明化，更符合現代價值觀與社會趨勢，迎向世界潮流。

第三公益方面，將建立與社會連結的公益平台，讓更多族群互相貢獻與協助，帶領產業使社會受益。第四科技方面，會結合科技與生活，積極拓展系統化作業，優化服務工具，使其達到最大經濟效益。第五環保部份，持續推廣殯葬產業的環保概念，從傳統土葬、火葬到自然葬，環保趨勢造福地球。

由北海福座起家的國寶集團，目前跨足休閒服務與營造建築等不同產業，除了北海福座、天境福座、南都福座等陵園事業群，旗下還有國寶禮儀服務、東方日星高爾夫球場、北海保險經紀人，相關企業有龍邦國際、瑞助營造。

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邵明斌指出，國寶集團透過資源整合，繼續深化公司在生命事業競爭力的領先地位，在文化傳承下仍不斷改革，開創全方位的樂活服務，朝向「生活、創新、公益、科技及環保」等五大願景目標邁進。

邵明斌分析，「走的穩、走的廣、走的遠」是國寶集團的經營方向，在未來30年，國寶仍將不斷持續轉型並擴大延伸服為生命服務業，創造更多生命色彩，希望迎接未來「生命新事業」，以客戶需求為出發點，推出更貼近消費者的服務，為社會營造更好的生活品質及環境，以回饋社會大眾。