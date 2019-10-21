親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

赴日討論奧運棒球賽是 辜仲諒5億保證金暫解境管

你畢業的科系還在嗎？ 全台大學明年107系組停招裁撤

國寶集團30年 董座邵明斌：未來朝全方位樂活服務前進

2019-10-21 21:09經濟日報 記者陳美玲／即時報導

今年成立滿30周年的國寶集團，董事長邵明斌表示，未來30年國寶集團訂下五大願景，第一生活方面，將整合旗下不同產業資源，使殯葬產業生活化，創造更多生命色彩，打造樂活產業鏈。第二創新部分，持續引領殯葬業革新走向透明化，更符合現代價值觀與社會趨勢，迎向世界潮流。

第三公益方面，將建立與社會連結的公益平台，讓更多族群互相貢獻與協助，帶領產業使社會受益。第四科技方面，會結合科技與生活，積極拓展系統化作業，優化服務工具，使其達到最大經濟效益。第五環保部份，持續推廣殯葬產業的環保概念，從傳統土葬、火葬到自然葬，環保趨勢造福地球。

由北海福座起家的國寶集團，目前跨足休閒服務與營造建築等不同產業，除了北海福座、天境福座、南都福座等陵園事業群，旗下還有國寶禮儀服務、東方日星高爾夫球場、北海保險經紀人，相關企業有龍邦國際、瑞助營造。

邵明斌指出，國寶集團透過資源整合，繼續深化公司在生命事業競爭力的領先地位，在文化傳承下仍不斷改革，開創全方位的樂活服務，朝向「生活、創新、公益、科技及環保」等五大願景目標邁進。

邵明斌分析，「走的穩、走的廣、走的遠」是國寶集團的經營方向，在未來30年，國寶仍將不斷持續轉型並擴大延伸服為生命服務業，創造更多生命色彩，希望迎接未來「生命新事業」，以客戶需求為出發點，推出更貼近消費者的服務，為社會營造更好的生活品質及環境，以回饋社會大眾。

國寶集團今年也首度與唐氏症基金會合作「唐寶寶手工皂福」，每顆手工皂都是經由17道工序，由唐寶寶用單純專注的心手製完成，賦與手工皂不同的生命力，讓客戶在追思先人時亦能回饋社會做愛心。

國寶集團董事長邵明斌表示，專業化、客製化、優質化是國寶集團服務的不變目標。業者提...
國寶集團董事長邵明斌表示，專業化、客製化、優質化是國寶集團服務的不變目標。業者提供
分享

國寶集團環保唐寶寶
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

遠百周年慶業績挑戰125億元 精品、家電成長最強

2019-10-21 12:18

東陽受惠北美旺季 第4季獲利可望增加

2019-10-21 11:37

雙11暖身戰開跑 電商擴大異業結盟拚買氣

2019-10-21 11:29

星宇A321neo首架新機28日抵台 拍到有機會得機票、相機

2019-10-21 11:10

美女總座胡愛偉領軍 洲際酒店集團2020插旗大直

2019-10-21 09:54

藍俊昇專訪／慧洋航運升級 迎接成長期

2019-10-21 00:10

藍俊昇專訪／減碳…不做就被淘汰

2019-10-21 00:07

藍俊昇專訪／藍氏經營學 寫獲利傳奇

2019-10-21 00:07

天團加持 高雄熱炒芭蕾舞劇

2019-10-20 23:31

趨勢觀察／量化交易 投資市場新顯學

2019-10-20 22:19

點子農場／台北100年 帶動文創商機

2019-10-20 22:19

管理前哨站／物業管理 只買不賣策略

2019-10-20 22:19

經濟選書／數位新媒體 廣告變身

2019-10-20 22:18

三星公益路跑報名費472萬元創新高 全數捐家扶基金會

2019-10-13 16:49

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

韓手機指紋辨識出包 拖累台廠

2019-10-20 23:24

八大公股行庫明年全面加薪 但這五家不加薪

2019-10-21 10:52

台積攻5奈米 完封三星

2019-10-20 23:28

美女總座胡愛偉領軍 洲際酒店集團2020插旗大直

2019-10-21 09:54

醫療險濫賠？ 2大措施接棒防堵

2019-10-21 00:53

搶攻車聯網！台積電尬三星 外資看好「它」

2019-10-20 21:40

黃國昌批打囤房卻步 財長不滿：不是只有你能喊

2019-10-21 12:00

銀行系統出包 金管會要求2小時補漏

2019-10-21 00:52

黃國昌質疑不打房 財長回嗆：打房不是只有你能講

2019-10-21 12:40

三星手機狀況連連…蘋果乘機搶市 蘋概振奮

2019-10-20 23:17

公股行庫員工有福了 老闆們舉手證實：明年會加薪

2019-10-21 10:52

公股銀：五大傳產Q4很旺

2019-10-20 23:16

銀行系統出包 拚2小時修復

2019-10-20 23:34

三星砸錢買EUV設備 尬台積掀軍備賽

2019-10-21 14:43

星宇A321neo首架新機28日抵台 拍到有機會得機票、相機

2019-10-21 11:10

每年上繳國庫1800億元 央行：已經是極限

2019-10-21 09:52

高回饋 玉山銀躍Q3發卡王

2019-10-20 23:18

銀行10業務線上辦 網路貸款OK…

2019-10-21 01:02

兆豐銀 將發10億元綠債

2019-10-20 23:30

美食外送注意了 財政部將全面追查外送平台

2019-10-21 11:13

台積衝先進製程 帶旺設備業

2019-10-20 23:18

國銀提報衝擊容忍度…4小時 被打槍

2019-10-20 23:33

台積、三星對尬 擴至車用市場

2019-10-20 23:18

蘋果明年新品連發可期 鴻海工業富聯搶賺機殼財

2019-10-21 10:36

台歐攜手 建構5G產業鏈

2019-10-20 23:22

憂新儲蓄險保費漲3成 買舊保單先聽專家3建議

2019-10-21 17:46

減稅效應 明年稅收預算成長減緩

2019-10-20 23:46

藍俊昇專訪／慧洋航運升級 迎接成長期

2019-10-21 00:10

負利率時代來臨 劉憶如：找不到定位 發鈔票也沒用

2019-10-21 19:13

英國5台資銀行 將強化風險抵禦

2019-10-21 01:05

中信金總座吳一揆看亞錦賽 直說就是這個字

2019-10-21 12:21

結合AI、成功打造人機協作新模式 中華電獲卓越客服大獎

2019-10-20 23:32

宏達電區塊鏈手機推平價版 挹注第4季動能

2019-10-21 09:17

矽創母以子貴 股價一度衝193元新天價

2019-10-21 11:32

子女婚嫁贈與 享100萬元免稅

2019-10-20 22:07

台歐合作計畫 我進軍全球關鍵

2019-10-20 23:17

藍俊昇專訪／藍氏經營學 寫獲利傳奇

2019-10-21 00:07

趨勢觀察／量化交易 投資市場新顯學

2019-10-20 22:19

鋰電池研發拿諾貝爾獎 立委籲原能會組儲能國家隊

2019-10-21 11:52

廢印花稅 財源分配是關鍵

2019-10-20 23:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top