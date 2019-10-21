50年老工廠銳變新大樓！嘉磐樸樹開工 市長盧秀燕見證
50年老工廠銳變新大樓！台中「嘉磐樸樹」今(21)日舉行動工典禮，市長盧秀燕表示，此案基地原為50年的老舊閒置工廠，成功爭取最高40%容積獎勵，將拆除新建20層樓高的集合式大樓，結合綠建築友善環境，讓居民生活品質再提升。
時代蛻變，中部都更腳步逐漸啟動，市政府鎖定繁榮舊市區域進行翻轉，透過危老案例獎勵重整市容，投入重大建設與活化地景，從中區開始，延伸到南區，為舊市區注入新氣象。
嘉磐建設董事長魏嘉銘指出，忠明綠園道周邊生活機能發展完善，不僅有金融要脈雙子星大樓、雙鐵共構大慶火車站、萬坪健康公園、中興大學，更有國家圖書館打造濃厚書香。
對購屋人來說，相較於南區西側的新興重劃區13期，與其等待十年，不如立馬投入忠明綠園道機能的懷抱，品嚐南區下個20年蛋黃區好風味。
「嘉磐樸樹」的開工典禮，包括台中市長盧秀燕、都發局長黃文彬、台中市不動產開發公會理事長林正雄，以及市議員李中、羅廷瑋等人都到場見證。
盧秀燕表示，台中雖是相對較年輕的城市，但屋齡30年以上建物將近40萬戶，10年後預計增加至75萬戶，老舊建物通常有巷弄狹窄、消防設施不足、公共設施與管線老舊、耐震度不足等問題，市府鼓勵業者積極投入更新改建。
魏嘉銘指出，在取得土地過程中，他與80多歲原地主洽談多次，感受到他對這塊土地的留戀與不捨，因此特別延後一年開發，並開創文創市集「CP-皇后鎮」，成為網紅打卡熱點，也提供當地居民交流互動的休憩場地。
據了解，在短短八個月內，「CP-皇后鎮」就吸引超過5,000組附近的家庭，以及6萬的遊客人次，網路曝光觸及超過30萬人。
魏嘉銘指出，此案開發土地取得不易，除堅守品質積極打造綠建築，提供新的建築硬體與生活方式，更積極展開公益活動，盼喚回人與土地的情感與美好回憶，提升住宅與環境價值。
而此案從命名就力求與綠園道融合，以樸實純潔的心靈為出發點，加入父母大樹般的陪伴角色，友善樂活親子宅於是誕生。
「嘉磐樸樹」基地正對綠園道，戶戶雙面採光與邊間設計，3至4房格局讓家庭成員各有自己的私人天地，從硬體到軟體導入七期豪宅標準，包含健康導向的三道過濾達生飲設備、PM2.5防護力的防霾紗窗等。
「親子樂活」的概念也延伸至公設，規劃有家教房、圖書室，視聽室、空中瑜珈教室、健身房、Tea House、兒童戲水池、無邊際泳池。
另外，因應就讀附近和平國小的住戶孩子，社區內設立專屬住戶的麵包坊，讓小孩放學回家就有剛出爐的麵包可祭五臟廟，免去父母對外食衛生的憂心。
嘉磐建設董事長特助魏豪志表示，父親因為土地人情帶給他的感動，還友善里民，特別在大樓側邊規劃綠蔭小徑，便利附近里民，可直接走向綠園道。
魏豪志說，「嘉磐樸樹」推出以來，短短數周即熱銷六成，其中有70%都是附近的居民自住使用，是銷售期間始料未及的。
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