親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

赴日討論奧運棒球賽是 辜仲諒5億保證金暫解境管

你畢業的科系還在嗎？ 全台大學明年107系組停招裁撤

50年老工廠銳變新大樓！嘉磐樸樹開工 市長盧秀燕見證

2019-10-21 20:54經濟日報 記者宋健生／即時報導

50年老工廠銳變新大樓！台中「嘉磐樸樹」今(21)日舉行動工典禮，市長盧秀燕表示，此案基地原為50年的老舊閒置工廠，成功爭取最高40%容積獎勵，將拆除新建20層樓高的集合式大樓，結合綠建築友善環境，讓居民生活品質再提升。

時代蛻變，中部都更腳步逐漸啟動，市政府鎖定繁榮舊市區域進行翻轉，透過危老案例獎勵重整市容，投入重大建設與活化地景，從中區開始，延伸到南區，為舊市區注入新氣象。

嘉磐建設董事長魏嘉銘指出，忠明綠園道周邊生活機能發展完善，不僅有金融要脈雙子星大樓、雙鐵共構大慶火車站、萬坪健康公園、中興大學，更有國家圖書館打造濃厚書香。

對購屋人來說，相較於南區西側的新興重劃區13期，與其等待十年，不如立馬投入忠明綠園道機能的懷抱，品嚐南區下個20年蛋黃區好風味。

「嘉磐樸樹」的開工典禮，包括台中市長盧秀燕、都發局長黃文彬、台中市不動產開發公會理事長林正雄，以及市議員李中、羅廷瑋等人都到場見證。

盧秀燕表示，台中雖是相對較年輕的城市，但屋齡30年以上建物將近40萬戶，10年後預計增加至75萬戶，老舊建物通常有巷弄狹窄、消防設施不足、公共設施與管線老舊、耐震度不足等問題，市府鼓勵業者積極投入更新改建。

魏嘉銘指出，在取得土地過程中，他與80多歲原地主洽談多次，感受到他對這塊土地的留戀與不捨，因此特別延後一年開發，並開創文創市集「CP-皇后鎮」，成為網紅打卡熱點，也提供當地居民交流互動的休憩場地。

據了解，在短短八個月內，「CP-皇后鎮」就吸引超過5,000組附近的家庭，以及6萬的遊客人次，網路曝光觸及超過30萬人。

魏嘉銘指出，此案開發土地取得不易，除堅守品質積極打造綠建築，提供新的建築硬體與生活方式，更積極展開公益活動，盼喚回人與土地的情感與美好回憶，提升住宅與環境價值。

而此案從命名就力求與綠園道融合，以樸實純潔的心靈為出發點，加入父母大樹般的陪伴角色，友善樂活親子宅於是誕生。

「嘉磐樸樹」基地正對綠園道，戶戶雙面採光與邊間設計，3至4房格局讓家庭成員各有自己的私人天地，從硬體到軟體導入七期豪宅標準，包含健康導向的三道過濾達生飲設備、PM2.5防護力的防霾紗窗等。

「親子樂活」的概念也延伸至公設，規劃有家教房、圖書室，視聽室、空中瑜珈教室、健身房、Tea House、兒童戲水池、無邊際泳池。

另外，因應就讀附近和平國小的住戶孩子，社區內設立專屬住戶的麵包坊，讓小孩放學回家就有剛出爐的麵包可祭五臟廟，免去父母對外食衛生的憂心。

嘉磐建設董事長特助魏豪志表示，父親因為土地人情帶給他的感動，還友善里民，特別在大樓側邊規劃綠蔭小徑，便利附近里民，可直接走向綠園道。

魏豪志說，「嘉磐樸樹」推出以來，短短數周即熱銷六成，其中有70%都是附近的居民自住使用，是銷售期間始料未及的。

「嘉磐樸樹」基地原為50年老舊閒置工廠，成功爭取最高40%容積獎勵，將拆除新建2...
「嘉磐樸樹」基地原為50年老舊閒置工廠，成功爭取最高40%容積獎勵，將拆除新建20層樓高的集合式大樓，各界見證此案將結合綠建築友善環境，讓居民生活品質再提升。記者宋健生/攝影
分享
50年老工廠銳變新大樓！「嘉磐樸樹」今日由台中市長盧秀燕(右四)、嘉磐建設董事長...
50年老工廠銳變新大樓！「嘉磐樸樹」今日由台中市長盧秀燕(右四)、嘉磐建設董事長魏嘉銘(右五)等人主持開工動土。記者宋健生/攝影
分享

盧秀燕親子
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

遠百周年慶業績挑戰125億元 精品、家電成長最強

2019-10-21 12:18

東陽受惠北美旺季 第4季獲利可望增加

2019-10-21 11:37

雙11暖身戰開跑 電商擴大異業結盟拚買氣

2019-10-21 11:29

星宇A321neo首架新機28日抵台 拍到有機會得機票、相機

2019-10-21 11:10

美女總座胡愛偉領軍 洲際酒店集團2020插旗大直

2019-10-21 09:54

藍俊昇專訪／慧洋航運升級 迎接成長期

2019-10-21 00:10

藍俊昇專訪／減碳…不做就被淘汰

2019-10-21 00:07

藍俊昇專訪／藍氏經營學 寫獲利傳奇

2019-10-21 00:07

天團加持 高雄熱炒芭蕾舞劇

2019-10-20 23:31

趨勢觀察／量化交易 投資市場新顯學

2019-10-20 22:19

點子農場／台北100年 帶動文創商機

2019-10-20 22:19

管理前哨站／物業管理 只買不賣策略

2019-10-20 22:19

經濟選書／數位新媒體 廣告變身

2019-10-20 22:18

三星公益路跑報名費472萬元創新高 全數捐家扶基金會

2019-10-13 16:49

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

韓手機指紋辨識出包 拖累台廠

2019-10-20 23:24

八大公股行庫明年全面加薪 但這五家不加薪

2019-10-21 10:52

台積攻5奈米 完封三星

2019-10-20 23:28

美女總座胡愛偉領軍 洲際酒店集團2020插旗大直

2019-10-21 09:54

醫療險濫賠？ 2大措施接棒防堵

2019-10-21 00:53

搶攻車聯網！台積電尬三星 外資看好「它」

2019-10-20 21:40

黃國昌批打囤房卻步 財長不滿：不是只有你能喊

2019-10-21 12:00

銀行系統出包 金管會要求2小時補漏

2019-10-21 00:52

黃國昌質疑不打房 財長回嗆：打房不是只有你能講

2019-10-21 12:40

三星手機狀況連連…蘋果乘機搶市 蘋概振奮

2019-10-20 23:17

公股行庫員工有福了 老闆們舉手證實：明年會加薪

2019-10-21 10:52

公股銀：五大傳產Q4很旺

2019-10-20 23:16

銀行系統出包 拚2小時修復

2019-10-20 23:34

三星砸錢買EUV設備 尬台積掀軍備賽

2019-10-21 14:43

星宇A321neo首架新機28日抵台 拍到有機會得機票、相機

2019-10-21 11:10

每年上繳國庫1800億元 央行：已經是極限

2019-10-21 09:52

高回饋 玉山銀躍Q3發卡王

2019-10-20 23:18

銀行10業務線上辦 網路貸款OK…

2019-10-21 01:02

兆豐銀 將發10億元綠債

2019-10-20 23:30

美食外送注意了 財政部將全面追查外送平台

2019-10-21 11:13

台積衝先進製程 帶旺設備業

2019-10-20 23:18

國銀提報衝擊容忍度…4小時 被打槍

2019-10-20 23:33

台積、三星對尬 擴至車用市場

2019-10-20 23:18

蘋果明年新品連發可期 鴻海工業富聯搶賺機殼財

2019-10-21 10:36

台歐攜手 建構5G產業鏈

2019-10-20 23:22

憂新儲蓄險保費漲3成 買舊保單先聽專家3建議

2019-10-21 17:46

減稅效應 明年稅收預算成長減緩

2019-10-20 23:46

藍俊昇專訪／慧洋航運升級 迎接成長期

2019-10-21 00:10

負利率時代來臨 劉憶如：找不到定位 發鈔票也沒用

2019-10-21 19:13

英國5台資銀行 將強化風險抵禦

2019-10-21 01:05

中信金總座吳一揆看亞錦賽 直說就是這個字

2019-10-21 12:21

結合AI、成功打造人機協作新模式 中華電獲卓越客服大獎

2019-10-20 23:32

宏達電區塊鏈手機推平價版 挹注第4季動能

2019-10-21 09:17

矽創母以子貴 股價一度衝193元新天價

2019-10-21 11:32

子女婚嫁贈與 享100萬元免稅

2019-10-20 22:07

台歐合作計畫 我進軍全球關鍵

2019-10-20 23:17

藍俊昇專訪／藍氏經營學 寫獲利傳奇

2019-10-21 00:07

趨勢觀察／量化交易 投資市場新顯學

2019-10-20 22:19

鋰電池研發拿諾貝爾獎 立委籲原能會組儲能國家隊

2019-10-21 11:52

廢印花稅 財源分配是關鍵

2019-10-20 23:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top