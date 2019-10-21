蛋黃區名宅二度落入法拍 「大安國硯」一拍價1.11億元

2019-10-21 19:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ／即時報導



台北市蛋黃區再傳法拍案，台北地方法院日前公告，位於光復南路的「大安國硯」9樓戶遭法拍，這是該社區法拍首例，一拍底價落在1.11億元，債務人為楊氏科技，其負責人楊名衡，即為涉嫌掏空華美電子的前董座。對此，法拍業者認為，該案底價遠高過市價，至少到三拍才可能有自住客進場。

台北地方法院日前公告指出，位於光復南路的「大安國硯」9樓戶遭到法拍，主要是因清償債款，一拍底價落在1.11億元，債務人為楊氏科技，該案預計11月6日進行法拍。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，該案一拍底價1.11億元換算，拆除車位每坪底價落在156萬元，但對比實價登錄近兩年成交單價來看，「大安國硯」成交單價落在在89～110萬元，歷史最高價則是2015年每坪成交在127萬元，推測該案要落至三拍以後，才有望吸引自住型買方進場，投資型買方可能要到四拍以後。

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「大安國硯」債務人為楊氏科技，其代表人楊名衡等人，涉嫌從2014年至前年間利用海外人頭公司與大陸普天集團假交易，涉財報不實、掏空資產逾42億元，去年遭到台北地檢署起訴。

值得一提的是，「大安國硯」該戶去年8月也曾遭到法拍，當時一拍價格落在1.34億元，但在一拍流拍過後，該筆法拍案就未出現在市場，法拍業者推測，債務人應與債權人協商或其他原因，因此先撤回，未料今年重回法拍市場。