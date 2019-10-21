負利率時代來臨 劉憶如：找不到定位 發鈔票也沒用

2019-10-21 19:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ／台北即時報導



香港北威顧問公司董事總經理劉憶如今（21）日表示，日本為提振經濟，長期處於低利率時代，但證明是無效的，提振經濟最有效的方式，還是要有創新技術以及吸引人才，若找不到整個展業供應鏈的地位，發再多鈔票也沒用。

劉憶如今日出席北威秋季論壇「全球負利率潮流警訊」，她說，全球9月有將近17兆美元債券轉成負利率，近期有稍微減少，但這就跟美中貿易戰一樣，只會暫緩一段時間，負利率仍是長期趨勢。

觀察各國利率政策，劉憶如說，亞洲地區只有日本負利率，歐洲主要國家幾乎都陷入負利率狀態，美國聯準會過去兩年的利率政策連九升，仍有很大的空間可以降息，尚未落入負利率。她說，負利率時代會導致貧富差距日益擴大，進而引發民粹問題動搖社會根基。

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除此，各國央行利率政策透過降息，提振經濟，但劉憶如指出，從日本長年負利率經驗可發現，貨幣政策對提振經濟有限，長期維持負利率的日本，從學理角度來看，是想要帶動企業投資，並刺激民間消費，但其實都沒有成功，歐洲國家現在也落入與日本一樣的窘境，想刺激景氣復甦，須另求解方。

至於能否透過財政政策提振經濟成長？劉憶如說，經歷2008全球金融危機後，各國舉債空間有限，若持續發債，將陷入負債漩渦，並進入舉債競賽，想要提振經濟成長，需要基本面的技術進步帶動，或找到國家在整個產業供應鏈的地位，若沒有找到，發行再多的鈔票也沒用。

國票金總經理丁予嘉認為，自2000年以來，各國政府發現，利用財政政策促使經濟成長只能達到短期效果，但貨幣政策卻有不同的效果，所以只要經濟出現狀況，各國央行就會開始降息，如此一來就會造成資產泡沫化，現行狀況亦是如此，不論是債券、股市，甚至房地產都有泡沫化的風險。